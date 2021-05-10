陳水扁PO躺床「電線人」近照　陳致中曝父親「一堆症狀」



▲陳水扁躺床進行睡眠呼吸檢查。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

記者洪靖宜／高雄報導

前總統陳水扁10日在臉書PO出一張近況照片，一臉疲倦躺在病床上，全身貼滿電線，他感嘆這樣的檢查已經N次。他的兒子陳致中表示，因為父親有重度睡眠呼吸中止症，才特別去回診檢查，並透露陳水扁的身體有哪些症狀，都必須定期追蹤。

前總統陳水扁貼出一張近況照，他全身貼滿電線，自嘲「阿扁不是天線寶寶，卻是一夜的電線人」，他解釋，自己不是電擊急救，不是小針美容，尤非綁票凌虐，而是睡眠呼吸的檢查，「對扁而言，這樣的檢查已經第N次，只要還能呼吸，活著就有希望」。

▲高雄市議員陳致中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

到底陳水扁身體狀況如何？陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中表示，父親有重度睡眠呼吸中止症，過去曾在北榮診斷出來，若一個小時中止5至10次為輕度，15至30次為中度，30次以上則為重度睡眠呼吸中止症，他則有50幾次，是為嚴重，因此在北榮曾動過手術，中榮各動過一次手術，手術後睡眠狀況略有改善，但每年要再檢查一次，這次檢查是在高雄長庚醫院，在醫院住了一晚。

陳致中提到，父親除了受呼吸中止症困擾，還有腦神經病變、創傷後壓力症候群、以及類巴金森氏症症候群、漏尿等症狀，都有持續追蹤治療。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄琉璃蟻大爆發！市府發1.8萬組滅蟻燈具 再教6大招防蟻害

40年石雕師傅咳嗽+胸痛 頻吐「白色小石頭」就醫發現得塵肺症

