對每任女友都有意見！勢利媽「當面退禮物」狂嫌　他求助反被砲轟

▲每任女友都被媽媽嫌，令他很崩潰。（示意圖／pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

情侶走到論及婚嫁那一步時，有可能會在「家庭」那一關面臨爭執，婆媳問題更是千古難解之題。一名男子有感而發，他雖然交過好幾任女友，「最後都在父母這關卡住」，媽媽自從哥哥過世後，個性變得極端且敏感，每個帶回家的女友都被打槍，他夾在中間也很無奈，「我媽無法接受她不想要的女生，我女友也不接受我有這種家庭背景，但這兩方我也不可能擇一吧？」

原PO在臉書社團「匿名公社」表示，哥哥意外離世後，「我媽變的非常極端個性，被害妄想、勢利眼等等，對於我身邊的每任女友大部分都很有意見」，每一任女友都被以外表或是家庭因素打槍，雖然他也知道「就算走到未來婚姻也是兩人結婚，而非我另一半要跟我家人結婚」，但每次交往到最後，都會因為兩個家庭的分歧而爭吵甚至分手，令他覺得無力又疲乏。

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他透露，好幾任女友來家裡送禮，媽媽一律當面拒絕，儘管他出聲打圓場也沒用，「我知道一定很多人覺得我就是媽寶爛貨，無法保護女生什麼的，或是靠勢家裡」，他也不可否認以前在家族企業上班確實很輕鬆，不過他現在已經靠自己力量在外打拼，不再是全然靠家裡。

▲原PO無法在媽媽與女友之間做選擇。（示意圖／CFP）



令原PO最無奈的是，終於交了現任結果又重蹈覆轍，「我媽再次也把對方從頭到腳嫌的沒一點優點，後來女生也知道了我媽這些情況，也變的我們之間很常吵架」，他認為自己已經盡力當潤滑劑，也會以女友名義送禮巴結媽媽，但都無法說服媽媽改變想法，「這兩方我也不可能擇一吧，還是再交下一個到我媽滿意為止？這也不太對，是我交女友或是未來結婚的，也不是我家人要去結婚一樣。」

雖然原PO面臨的問題很棘手，他也相當困擾，不過網友仍認為問題出在原PO身上，「阿不是，你都知道帶回去會被你媽嫌了，幹嘛還自討沒趣，真的愛就直接登記結婚，全程站在最前面幫你老婆擋你媽的砲火了啦」、「別讓親情綁架你的未來好嗎？不然你就孤獨終身吧」、「對於一個有控制慾的人來說，你交幾百個都永遠不會有滿意的」、「叫你媽介紹吧，不喜歡就打槍，選到滿意為止。」