女友在2人住處賣淫還債！癡情男分不掉　痛苦自責：她是情勢所迫

▲女友在兩人住處賣淫，讓癡情男超崩潰。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「之前跟女友說過我不能接受她去酒店上班……」一位癡情男網友發文表示，女友曾做過酒店替前任還錢，結果前陣子做網拍被騙、負債幾十萬，因為還不出來，就重回酒店上班。讓原PO不能接受的是，女友後來竟然開始接S（性交易），而且還是在兩人的住處，讓他不知道該怎麼辦。

這位男網友在《Dcard》匿名發文「女友賣淫被我發現」，說他之前知道女友曾替前任還錢時，覺德每個人都有過去、沒必要追究，「後來她常跟我吵架，然後有一天說決定要去（酒店）上班了。」原PO相當不解，女方則是說不然錢還不出來，也有問他要不要分手。後來癡情的男網友決定繼續在一起，只是希望女友不要接S。

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「畢竟她現在的困難，我沒辦法替她解決，這個時候還限制她去賺錢，說不太過去。」但女友上班後，常常跟客人出去，讓原PO很沒安全感。結果前幾天，男網友就意外發現預料的事情發生了，「我半夜回家一開門的時候，門竟然被她擋住」，女生後來開門才坦承「我有在接」。

▲女友為了還債，不只重回酒店上班，還主動接S。（示意圖／Pexels）

客人離開後，女友就跟他抱怨「不做這個真的還不完」，並問「所以你要分手嗎？」原PO相當苦惱，說自己這幾天一直在想，也去調查客人身分，發現對方是有家庭的人，在做房地產相關工作，「我應該把紀錄照片給他老婆嗎？而且我一直都在想到底要不要分手，看我女友現在這個樣子真的很心疼但是又很失望。」

癡情男猶豫不決，認為女友是情勢所迫，如果他離開感覺很無情，但繼續在一起好像又不對，「其實我們在一起這幾個月，很多細節我知道她其實不愛我，我們認識沒幾天就在一起了，那時候她跟同居2年的前任剛分手不到一個月，我過程中就在想，她只是找個替代品來，還是真的想跟我在一起……我不知道該怎麼決定……」

貼文一出，其他人紛紛留言開勸，「分手分爆啊！你再心疼也沒用，她只想到她自己根本不在乎你的感受，接客把你當什麼啊」、「你女朋友答應別人要做，別人各取所需，你覺得你查出來那男生的背景，再去做這樣的事情，別人的人脈比你廣的話你只會更慘」、「你爸媽知道你被這樣糟蹋嗎？」