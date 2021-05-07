她揭男友超小氣實錄「是我太奢侈？」　網一看：安捏金價母湯拉

▲情侶示意圖（圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

有女網友在網路論壇上發文表示，最近和男友同居，才發現他有點太過節省，不僅衛生紙都抽公共廁所的來用，就連去健身房運動還要自帶兩大罐寶特瓶去囤水，過去彼此分享手機網路，但因為男方最近申辦網路吃到飽，竟還提出要分攤費用，「是男友太省還是我太奢侈？」

原PO在Dcard感情板上發文表示，最近和男友同居，才發現他有點太過節省，因為自己時常處在過敏狀態，所以會很需要衛生紙，男友是很貼心都會幫我準備，但發現他都是從賣場、公司、餐廳、百貨的廁所抽一堆衛生紙放在包包給我，「我沒有想用男廁裡面的衛生紙啊！」

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原PO還表示，租屋處沒有飲水機，所以基本上是去買瓶裝水放在家裡喝，可是每次去健身房運動的時候，男友就一定要把家裡的大罐寶特瓶帶著，而且還帶兩個，運動完就叫我跟他一人裝一罐，每次在那邊裝水後面卡一堆人就覺得很尬，大賣場的瓶裝水明明就很便宜阿，「有必要這樣裝嗎？」

原PO接著說，租屋處沒附網路，男友的手機也沒吃到飽，所以都是用我的網路熱點分享，結果有一天，他突然對我說他辦了手機跟家裡網路都吃到飽的方案，「但要跟我平分」，後面我直接當機什麼都沒聽到，一個月799也要跟我平分，「那裡面有一半是他手機月租費耶！」

▲原PO表示男友都從公廁抽衛生紙拿給她用。（圖／翻攝自Dcard感情板）

原PO指出，我們的晚餐經常都是男友公司晚上多的便當，他帶回來不是晚上吃就是當隔天午餐，我也曾跟他說我們自己煮就好，又便宜又健康，但他就會說「有免費的為什麼不吃？」

原PO最後表示，也不是說節省不好，但就是覺得這樣會不會「太...過省」，所以想來問問大家怎麼看，是我太奢侈嗎？

貼文一出，引起許多網友紛紛替原PO抱不平，「妳男友太摳，省的太扯了」、「妳男友就是老想免費佔便宜，安捏金價母湯拉」、「妳怎會覺得這樣的人能走一輩子」、「現在忍一時，以後要忍一輩子！」、「唯一勉強可以接受的是衛生紙，但拿廁所衛生紙我又不行」、「超討厭這種貪小便宜的人」、「跟這種人在一起一天我都受不了」、「之前一直蹭妳的網路就不用幫妳付吃到飽的費用？而且他手機吃到飽是他自己的事，居然也要平分?」、「這種的現在我遇到會直接分手」、「男友好像菜市場大媽」。