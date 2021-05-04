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翻男友手機發現「飼養手冊」　女大生暖哭...眼尖網友揪1亮點

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女網友翻男友手機時，意外發現男友的秘密。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

現代社會中，有越來越多的人習慣把事情記錄在手機備忘錄、記事本或者便籤。有女大生在網上分享自己偶然發現男友的手機備忘錄，裡面詳盡寫滿了關於她的大小事，舉凡蔥花只敢吃綠色部分、空心菜與地瓜葉必須加醬、咖啡只喝拿鐵等細項，看完令讓她感動表示，「單身五年的能量，讚啦！」

有一名女大生近日在Dcard感情板上，以「男友手機備忘錄是怎麼回事⋯」為題表示，自己空窗5年，一直覺得自己是愛情絕緣體，在高中時期也常常單戀，在大學總算遇到男友。原PO表示，某一天看到男友手機時，意外發現他備忘錄上寫滿「關於她的事」，看完當下兩行淚差點掉出來，非常慶幸有這樣的另一半。

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從女大生PO出的「手機備忘錄」照片可以看到，她男友細心地寫滿了女友的飲食偏好，其中包括不喜歡菠菜、芹菜、豬腳皮、大陸妹、杏仁及雞蛋糕，且還在雞蛋糕後頭備註「只吃有內餡跟外皮夠脆的」。喜歡的食物則有滿天星餅乾、豆芽、愛湯不愛豆的綠豆湯和五十嵐的微糖四季奶青。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友拍下男友手機備忘錄。（圖／翻攝自Dcard）

男友的手機備忘錄還寫著，女友茄子不夠爛不吃、蔥花只敢吃綠色部分、空心菜與地瓜葉必須加醬或滷汁、糖葫蘆只吃「綁包包頭」的，最後還特別用兩個驚嘆號註明「咖啡只喝拿鐵」。看完男友的貼心備忘錄之後，女大生表示，看完當下兩行淚差點掉出來，慶幸有這樣的另一半，完全就是「單身五年的能量」。

貼文曝光後，網友們也紛紛表示，「真的有心」、「我老公也是這樣，我想吃的餐廳、想去的景點，因為太多還分地區，之前籌備婚禮項目，很多很多事，還有平常要採買的東西，看了真的很感動」、「太暖了吧，別人的男友總是不會讓我失望」、「真的不敢相信會有這麼可愛的男生欸哈哈哈」。也有眼尖網友發現照片底下寫著「戒指圍，無名指」，對原PO喊話「可以嫁了！」

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