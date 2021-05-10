搜尋紀錄驚見男友「求婚計畫」！用心過程她看哭　結局逆轉太感動

▲男友用心策畫的求婚被提早曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

電腦歷史紀錄藏了很多秘密，還能看出一個人最近的煩惱或是不可告人的事，甚至有可能意外發現求婚驚喜！一名女子和男友同居中，日前使用電腦無意間發現，「往下滑的時候不小心瞥到有一段奇怪的紀錄，發現男友好像準備要跟我求婚了！」

原PO在Dcard表示，她把歷史紀錄往下滑才發現，男友近期搜尋大量求婚相關資訊，包括如何求婚、怎麼給難忘驚喜等等，還發現疑似男友發布的文章，內容提到「最近在秘密策劃向交往四年多的女友求婚」，且男女主角各項條件都符合他們，她看完後忍不住紅了眼眶，但又無法確認真的是男友打的文章，不敢高興得太早，深怕男友其實沒求婚計畫。

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▲男友最後臨時更改計畫，當場向女友求婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



兩天後原PO也更新了內文，原來Dcard文章被男友看到了，也就是說對方已經知道自己求婚計畫曝光，「接著男友不說話轉身就走，大概過了二十分鐘之後他才回來」，還以為對方是太過失望，沒想到再度現身時突然單膝下跪伸出左手，「手上寫著：妳願意嫁給我嗎？接著響起了那首sparkle……（原來他剛剛跑去711買奇異筆來寫...）。」

網友看完都感動留言，「別人的男友從來不會讓人失望，會找資料求婚的男人真的讚」、「嫁了嫁了」、「這男的太會了，從告白到求婚都是，真羨慕」、「哇找到園長太用心了吧，如果是我會裝不知道XD」、「哈哈哈太可愛的男友了，連日期都自爆了，原PO雖然少了驚喜感但還是很感動吧。」