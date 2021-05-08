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女大生失蹤14年　父靠神明撐意志「她活著」母親節前悲喚：快回來

▲▼中正大學女大生失蹤14年，家人受訪說明。（圖／記者唐詠絮攝）

▲劉父向失蹤14年的女兒喊話，有緣做父女，有誤會出來講清楚。（圖／資料照）

記者李忠憲／彰化報導

中正大學劉姓女大生失蹤14年懸案，其大學阮姓男友近日因涉殺害阿嬤盜領存款，遭台中地檢署聲押禁見獲准。劉女父親表示，他沒見過阮男，無法評論，但對女兒親情喊話說，「我沒虧待過女兒，既然大家有緣做父女，有什麼誤會出來講清楚，父母跟子女沒什麼好隱瞞的，希望能夠趕快回來。」

彰化一名就讀中正大學的劉姓女大生，2007年離奇人間蒸發，檢方調閱監視器畫面發現，劉女回嘉義後是由阮姓男友接送，但案情至今沒有進展。事隔14年，阮男妹妹發現他擅自提領失蹤2年阿嬤的存款，雙方鬧上法院，引發檢警關注。日前檢警在阮男住處搜出疑似阿嬤骨骸等證物，5日依殺害直系親屬等罪，向法院聲請羈押獲准，至於劉女失蹤是否與阮男有關，仍待進一步調查。

▲▼中正女大生失蹤14年！幹員埋伏畫面曝　涉案男友在電梯內還露出淺淺微笑。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲劉女大學男友阮哲夫遭警方帶走，檢警認定他涉嫌殺害自己阿嬤聲押禁見獲准。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，劉女阿嬤回憶時曾說出，失蹤孫女在中正大學念書時，剛好大學、研究所都有姓阮且同名的男子，孫女跟大學同班的阮同學交往，涉案被收押的也是這位阮姓男友，令人懷疑，劉女的失蹤是否也與他有關。

但劉女父親對此表示，這部分他不清楚，女兒未曾帶阮男回家過，只在車站看過留長頭髮的他，當時印象就不好，怎可能讓他帶回家。他不清楚女兒是否有與其他男生交往，女兒失蹤是否跟阮男有關，也要等檢警調查。另外，女兒在畢業前10天就無故失蹤，沒領到畢業證書，女生宿舍房間物品也沒收拾，相關物證警方應該當時就有採證。

劉父說，家人多次問宮廟，都得到女兒仍在人世的消息，因此都仍抱存一線希望。他也對女兒親情喊話說，沒虧待過女兒，既然大家有緣做父女，有什麼誤會出來講清楚，父母跟子女沒什麼好隱瞞的，希望妳能夠趕快回來。

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