中正女大生失蹤14年！男友涉殺阿嬤…家中疑搜出「牙齒」遭收押

▲阮男被逮時，還在電梯內露出淺淺微笑。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

彰化一名就讀中正大學的劉姓女大生2007年離奇人間蒸發，檢方調閱監視器畫面發現，劉女回嘉義後是由阮姓男友接送，但案情還是沒有進展。事隔14年，阮男因遭妹妹發現，擅自提領失蹤2年阿嬤的存款，雙方鬧上法院，引發檢警關注。日前檢方在阮男住處搜出疑似阿嬤骨骸等證物，5日依照殺害直系親屬等罪，向法院聲請羈押獲准，至於劉女失蹤是否與阮男有關，仍有待進一步調查。

回顧整起事發經過，當時23歲的劉女2007年6月1日回鄉幫父親慶祝50歲生日，不料，回學校後卻離奇人間蒸發，連畢業考都沒參加，讓家人焦急不已。警方獲報後，調閱附近監視器畫面發現，當時劉女的阮姓男友還有到車站接劉女，但經調查後，因事證不足案情仍是沒有進展，令劉女的失蹤成了一樁懸案。

而阮男的阿嬤2015年也離奇失蹤，且阮男還私自提領阿嬤的退休俸，與妹妹發生爭執，雙方鬧上法院，引發檢警關注。警方懷疑2起失蹤案恐都與阮男有關，日前掌握新事證後重啟調查，並於4日清晨派遣大批幹員前往阮男家埋伏，成功將人逮獲。

▲警重啟調查，阮男遭幹員圍捕畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

檢警也在阮男住處搜出疑似骸骨以及「阮男阿嬤的牙齒」等關鍵證物，5日依照殺害直系親屬等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。至於劉女失蹤懸案是否與阮男有關，仍有待進一步調查釐清。

劉父表示，他堅信女兒還活在世上，更未曾懷疑阮男涉案，也有可能是被軟禁，或不願意出面；劉女阿嬤則說，孫女失蹤這麼多年未曾入夢，因此堅信神明的話，孫女一定還活在人世間的某個地方，希望能聽見孫女再喊一聲，「阿嬤，我回來了。」