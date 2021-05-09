員工太聽話反容易失敗！研究：老闆現身會議⋯團隊點子、動能下降

▲階級越高的上位者若現身在會議，反而讓團隊點子出不來，員工不敢異議、認知能力崩塌、動能下降、失敗率大增。（示意圖／pixabay）

文／馬修．西德（Matthew Syed）

摘自／時報出版《叛逆者團隊》

心理學家和人類學家並不常同意彼此的意見，但是有一件事是他們兩方都認同的，就是支配序列（dominance hierarchies）的重要性。人類和其他靈長類一樣，存有階級制度，根據心理學家喬丹．彼得森（Jordan Peterson）的說法，連龍蝦都有這種制度。

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「階級的存在，可以回溯到好幾萬個世代以前，在智人剛出現時即是。若是將其他靈長類也算進去的話，階級出現的世代確實還要往前推得更久。」佛羅里達州立大學心理學教授強恩．梅納（Jon Maner）則表示：「人類大腦存在的目的，真的只是為了讓我們在按階級排列的團體中活下去。」

階級序列不只是我們後天的所作所為，也是我們與生俱來的天性。

支配序列的無所不在，暗示著它們在演化上有著重要的功能。當一個部落，或者是一個團體面對的即便只是簡單的選擇，讓領導者來做決定、其他人只要按部就班地行動，這麼做相當合理，而且會讓速度加快、行動更加協調。在演化史上，那些有著支配型領袖的部落通常都發展得比較好。

▲人性天生有「階級意識」。（示意圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）

但是在複雜的情況下，支配型的動能可能會帶來相當負面的後果。如同我們前面所提到的，集體智慧得仰賴眾人將不同的觀點和見解表達出來──也就是我們所謂的叛逆思考。而這在階級序列中，可能會導致停止運作。因為在階級序列中，表達異議會被社群首領視為對其地位的威脅。在這個層面上，支配代表的是一個悖論：人類天生就是要按照支配序列生活的，但舉凡與此相關的行為可能會阻撓有效溝通的進行。

試想看看在任何的職場上，身為部屬，會試著去討好老闆，複誦老闆的想法，甚至模仿他的行止。這麼做只會削弱見解的多樣性，而且並不是因為這些想法不存在，卻是因為沒被表達出來。

鹿特丹管理學院進行了一項十分精明的研究，分析了從1972年開始、超過三百項真實發生的專案，並且發現，在那些具有高複雜度的專案中，比起由更資深的人所領導的專案，由初階主管所領導的專案成功率會比較高。表面上看來，頗為令人震驚，當團隊在失去那個懂得最多的成員時，怎麼還會表現得比較好呢？

原因在於，當這樣的領導跟支配動能連結在一起時，會產生社會學上的代價。當資深主管被抽出團隊時，團隊所失去的知識量，與這位主管不在時，團隊所表達出來的知識量兩相比較之下，後者遠大於前者。

這項研究論文的第一作者巴拉茲．札馬栗（Ballazs Szatmari）是這麼說的：「在我們的發現中，令人驚訝的是，位階較高的專案領導人比較常會失敗。我認為這不能解釋為：雖然他們已經受到無條件的支持了，卻依然失敗；而是應該說，正因為大家無條件的支持他們，才導致了他們的失敗。」

印度科技企業家阿維納什．高什克（Avinash Kaushik）有句頗能引發共鳴，用以描述支配動能是如何對多個組織造成影響的話。他用一組縮寫字來表示：HIPPO，最高薪人士的意見（Highest Paid Person’s Opinion）。他說道：「HIPPO主宰了全世界，他們的權威會大於你的數據，他們會把他們的意見強加在你和你公司的客戶身上，他們認為自己最了解（有些時候的確是），他們僅僅只是在會議裡現身，就會讓點子出不來。」

我們可以在圖五中看到支配動能的影響。圖中團隊的多樣化程度已經表現得很出色；他們在問題宇宙裡擁有相當高的覆蓋率，但是當他們被帶到一個支配型的領導者（深色的圈圈）下面的時候，部屬們就不會說出他們真正的想法，而是會說出那些他們認為領導者想聽的話，他們會附和領導者的想法並且預期他的感受，因而缺乏叛逆思考。

▲團隊開始像鸚鵡般，重複著支配型領導者的意見。（圖／時報出版《叛逆者團隊》）

事實上，他們會開始向社群領袖移動，鸚鵡學舌般，複誦著他的想法，過程中會讓他們覆蓋的寬度愈縮愈小。實際上，團隊的認知能力就會崩塌，一直到覆蓋率只剩下一個人的大小，如圖六。一個叛逆思考團隊──在支配動能發生的過程中──在社會意義上，變成跟一個充斥著複製人的團隊一模一樣。

在醫療方面的相關研究顯示，手術團隊中較資淺的成員會因為對於主刀醫師的畏懼，無法成功表達自己的意見。而主刀醫生愈是專橫，這個效果就愈強。要記得，領導者經常不只會被定位成最有權力的，還會被視為是最聰明的。資淺的成員通常很輕易就會用這種想法來安慰自己──認為自己不需要把意見說出來，因為不管自己要說什麼，領導者想必都已經知道了。

★本文摘自時報出版《叛逆者團隊：激發多元觀點，挑戰困難任務的工作組合》，作者馬修．西德（Matthew Syed），《星期日泰晤士報》暢銷書榜冠軍作者，揭露一流團隊的成功祕密。此書上市首週空降《星期日泰晤士報》暢銷榜Top 1，唐鳳贊同力薦「我在招聘的時候有兩個原則，一個是他的經歷、看事情的方法必須要跟現有成員不重疊。」