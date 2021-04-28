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同溫層太厚危機！聰明人「聚在一起會變笨」　觀察力變得模糊不清

▲▼ 從「辦公桌」看職場個性。（圖／Unsplash）

▲一群聰明的人，聚在一起就會逐漸變笨？（示意圖／Unsplash）

文／馬修．西德（Matthew Syed）

摘自／時報出版《叛逆者團隊

我們可以用視覺上的形式來表達多樣性科學中最基本的概念。假設圖一中的長方形代表一個範圍，裡面都是有用的想法，也就是那些與某個特定問題或是目標有關的見解、觀點、經驗與思維模式，我們可以把這個長方形稱為「問題宇宙」。

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如果遇到的是單純的問題，那個人可能會擁有這個方形內全部的「資訊」。而多樣性是非必要的。但如果遇到一個複雜的問題，就沒有任何單一個人擁有問題相關的全部見解和看法。就算是最聰明的個人，所擁有的知識也只會是一個子集的量。我們可以用一個圓來代表一個聰明人，就叫他大衛吧。他知識淵博，但並不是什麼都知道。

▲▼時報出版《叛逆者團隊》（圖／時報出版）

但是，我們現在看得出來同質相吸的危險性在哪了。在圖二裡，我們可以看到，如果一群想法很接近的人湊到一起會發生什麼事。每個獨立的個人都很聰明，也有令人讚歎的淵博智識，但同時他們也有高度的同質性，他們了解的事物很類似，彼此的觀點相當一致。他們可說是「複製人」。

▲▼時報出版《叛逆者團隊》（圖／時報出版）

想想看，環繞在你身邊的人都跟你有相同的想法，他們會對你的觀點做出鏡射、會認同你的偏見，這該有多舒服啊！這讓我們感覺自己更聰明了，並對自己的世界觀做出認證。的確有腦部掃描證據顯示，當別人反饋給我們正面的意見，會刺激腦中的愉悅中樞。同質相吸有點類似某種隱藏的引力，牽引著人們，讓大家聚合到問題宇宙小角落裡。

值得將圖二中的畫面謹記在心，因為圖中呈現了一個在現今世界中隨處可見的問題：團體中的每個人都很聰慧，但是聚在一起的話⋯⋯是的，很笨。

同質相吸是很普遍的現象，我們的社交網絡上有許多跟我們有著類似經驗、觀點和信念的人。即使一個團體在一開始是有多樣性的，但是這種多樣性還是可能會被所謂的社會潛移默化給排擠掉，這是指大家向著強力的假設趨近的過程，這個現象也叫作「同化」。

作家鉉恩．斯諾（Shane Snow）引用了一段由衷之言，說這段話的人是一家大銀行的高層主管：

她搖著頭，告訴我公司僱用這些從優秀大學畢業的新人─來自不同的背景、腦海中裝滿各式各樣的點子─然後只能看著他們逐漸被重新塑形，為的是要「符合」組織的文化，這件事有多麼痛苦。他們剛來的時候，帶著各種獨特的見解和意見，她聽到這些聲音愈變愈弱，除非其中的聲音和意見是符合公司所「接受」的思考方式。

那時，一小群人擠在問題宇宙的小角落，這是人類心理學可以預料的結果。團體漸漸變成像是一群聚在一起的複製人，人們打從內心就有同質化的趨向。在這種狀況下，中情局和人頭稅政策的審查小組並非特例，而是一種普遍的症狀。

的確，看看各國內閣、法律事務所、軍方的領導團隊、高級公務員，甚至是某些科技公司，若說這些團體中有很多的同質性都相當高，並不是在批評任何單一的個人，只是要指出當一群聰明的個人有著重疊的參考框架，他們的共同點有可能就是觀察能力會變得模糊不清。

有智慧的團體會表現出另一種動力，他們不是由像是複製人的成員所組成，不會如鸚鵡一般複誦著同樣的觀點；而是由帶著「叛逆精神」的人所組成的團隊，但他們不是為反對而反對，而是從問題宇宙裡不同的區域帶來了不同的見解。

這樣子的團隊會有這樣的成員：他們提出具有挑戰性的觀點、支持某個原始觀點的想法、他們的觀點會導向不同方向，還會跟其他觀點結合誕生新的觀點。這是此種集體智慧的特點：一加一就是這樣大於二。

在下列的圖示中，每一個人的聰明程度，都沒有超過前面圖二中的個人，但是他們的集體智慧卻是高出許多。他們擁有很高的覆蓋率，並且揭開了為什麼只要遇到複雜的問題，跟思考方式不一樣的人合作，會變得相當重要的原因。

▲▼時報出版《叛逆者團隊》（圖／時報出版）

那麼，克服艱難挑戰的第一步，就不會是去了解問題本身。第一步並不是要深入探討問題的各個面向，而是要退一步並問道：我們的集體理解是在哪邊出現了漏洞？我們是否已經在同質相吸的作用下，被拉到了問題宇宙中一個小小的角落裡了？

若不先面對這個更深層的問題，組織就要面對另一種風險，就是團體深思熟慮後的結果，還是在各方面有一些微小的功能失常。也就是說，大家檢視了問題、並且進行了相當深入的探討，深到不能再深，但實際上卻只是強化原本的盲點。

在處理那些最艱難的挑戰之前，我們需要先處理認知多樣性的問題，只有妥善處理這個問題，團隊的思考和討論才不會產生鏡射，而是會帶來新的領悟。

▲▼時報出版《叛逆者團隊》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《叛逆者團隊：激發多元觀點，挑戰困難任務的工作組合》，作者馬修．西德（Matthew Syed），《星期日泰晤士報》暢銷書榜冠軍作者，揭露一流團隊的成功祕密。此書上市首週空降《星期日泰晤士報》暢銷榜Top 1，唐鳳贊同力薦「我在招聘的時候有兩個原則，一個是他的經歷、看事情的方法必須要跟現有成員不重疊。」

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關鍵字：

叛逆者團隊時報出版同溫層

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