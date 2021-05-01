我Line故我在！陷入「24小時開機」模式　智慧人生被資本主義掌控

▲手機讓人生數據智慧化，卻也更被資本主義掌控。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／彼德．布隆（Peter Bloom）

摘自／時報出版《隱形牢籠：監控世代下，誰有隱私、誰又有不受控的自由？》

在今天這個世界，自我感的一個關鍵特徵，是利用數位記錄來培養智慧身分與智慧認同。就這一點而言，「智慧技術」能讓用戶變得更好，也更清楚各種版本的自我。若你想釋放內心的園丁，可以藉助最好的技術，向世界各地的綠手指請益，或是在部落格寫下遭遇的挑戰和成就，甚至下載手機應用程式記錄自己的進展。

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身分現在可以輕易存取，可以完美化。當今數位記錄的技術與實踐，提供大家創造好幾種「我」的機會，這些「我」比以往任何時候看似更「智慧」。麻省理工學院學者雪莉．特克（Sherry Turkle）在《虛擬化身：網路世代的身分認同》（Life on the Screen）一書中寫道，在這「身分的遊戲舞台」上，大家可以善用虛擬世界，嘗試不同的身分，其中許多身分與離線的我形成鮮明對比。

的確，這種全新的線上世界不僅提供舞台讓你實驗各種自我，也讓你深入美化自我。這種盛行的「智慧文化」為美化自我提供了新的管道與方式，所以這些可被數位記錄的自我，猶如快照，顯示一個人最終想臻至什麼境界，可能是一流的專業人士、最有見識的政治評論員、演唱會裡顯眼的觀眾，或是最受歡迎的約會對象。也正是在這裡，數位式記錄與可計算性有了交集。

一個人的智慧身分不斷提醒你哪裡還不夠好，哪裡需要改善。這種得不斷升級與進化的精神，必須是雙向道，技術才能滿足不同使用者來「協助他們自助」。一項研究顯示，健身應用程式如果可以放大字體並降低苛求，就能使較高年齡的用戶顯著發揮健身功效。然而，這也揭露「智慧」與改良自我、完善自我之間有著廣泛的連結。

▲今天這個時代，可以改成「我Line，故我在」。（圖／取自免費圖庫pexels）



不管你用什麼方式讓你的自我臻至十全十美，一路上都是靠智慧技術對你的進展與變化打分數。「技術」可能是從口袋或皮包裡傳出的小聲音，讓腦海鈴聲大作，逼問你是否已走完今天該走的步數；或是手裡傳出的嗡嗡聲，盡責地提醒你，和朋友的約會快來不及了。



我們擔心身分被盜用，這擔心合情合理，但卻揭露底層更根本的一種存在性不安全感。這個時代的潛在主題是：「除了數位足跡，我到底是誰？」我們擔心如果自己的數據被刪除，我們的自我與身分也會被完全且徹底地刪除與清空。



這項技術的魅力，在於能夠輕易而持續地幫大家記錄自己。只要手機開機，一個人就能確認自己存在，就這角度而言，大家不厭其煩地個人化自己的手機也就不足為奇。手機不只是表達自我與身分的載體，它還擺明了——它才是真正的我。笛卡兒（Descartes）的名言是「我思故我在」，在今天這個時代，可以改成「我發訊息，故我在」。

顯示當今的自我一如數位足跡所顯現的液態化，複數我的現象轉化為被編碼與被分類的自我。此外，新技術創造了新智慧，製造出好到不能再好的自我。而今世界多的是一天到晚下載智慧技術的人，以便他們能即時呈現智慧自我。大家以數位技術記錄自己的同時，也愈來愈被當代資本主義所量化與掌握。

由於能夠進一步了解員工的工作、生活以及娛樂的方式，所以公司可以判斷員工是否有效地最大化他們的時間效能。發現「更智慧」的做事方式（意味著事半功倍），是實現你所有希望和夢想的關鍵。



換言之，現在大家都可評量自己的所作所為與原則，為智慧打分數。你是否調配到最好、最有效率、最不耗資源的謀略來實現目標？今日出現一種趨勢與現象——內部及外部規範有增無減；在這樣的文化風氣裡，一個人的數據是最終評斷其價值的基礎。

這為「自我管理」一詞注入新意。自我管理也重新建構了工作與生活的定義。首先，愈來愈少看到「沒作用」的人生。一個人的所有經歷與體驗都該「有作用」，以改善其幸福感與人生前景。根據這個觀點，無論你從事什麼，務必要過著「智慧」生活。同樣重要的是，大家漸漸地不是只過一種生活，而是好幾種生活。因此，傳統上平衡工作與生活的需求，逐漸變成如何高效與「智慧」地平衡這麼多種生活。

▲人類更加緊密配合這些不打烊的現象。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大家必須成功地累積與調配虛擬資本，才能在數位化時代裡茁壯。尤其要注意的是，眾人被要求分秒不停地追蹤時間被用在哪裡，以確保時間的整體價值，這開啟了「永遠開機模式」的資本主義。誠如強納森．柯拉瑞（Jonathan Crary）的觀察：「全年無休的市場，以及配合不停地工作與消費的全球基礎設施，已存在了一段時間，而今人類更加緊密配合這些不打烊的現象。」

此外，它還進一步衍生了和行動技術相關的「賦權／奴役悖論」（empowerment / enslavement paradox），在這情況下，大家「擔心他們已成機器的奴隸」。此現象在大家預期之下延伸至職場，儘管許多專業人士樂見這些技術所提供的靈活性與彈性，但是「相同的工具在許多方面讓他們在工作上得以賦權，同時也剝奪他們長期珍視的自由。除了『個人時間變少』，研究顯示，許多受訪者經常提到工作壓力增加、監督與監視更頻繁、更難以區分工作與生活之別」。

數位技術招致譴責，稱其惡化精神與心靈，也憂心它導致道德淪喪，它反映了一個不相連的碎裂化社會，最牢固與最核心的關係，愈來愈只能見於虛擬世界裡。然而實務上，這些社群網路與行動技術協助大家實現個人的理想、充實自我。它猶如數位護照，讓你進入更美好、更深入、更符合道德良善的生活與存在；它催生並合法化對數據無底洞似的需求，以便探索與揭露一個人的內在。



這麼說來，收集數據最重要的目的，為的是提升靈性與道德─個人藉由數位方式向外延伸，到頭來其實是探索內在。利用大數據控制「靈魂」，意思是「創造發揮自律、控制自我的人類，讓自己恰如其分地融入所謂的民主資本主義社會」。

個人健康與更深層的靈魂照護突然成了可量化的數據，得以持續收集與分析。一個人每日的數位記錄成了懺悔與告白，「永遠開機」不停累計的數字，顯示我們的罪行，強迫我們非看清不可。這神聖的數據收集範圍極廣，大至彙整有關全球的道德狀態，小至監視個人每日的呼吸。

★本文摘自時報出版《隱形牢籠：監控世代下，誰有隱私、誰又有不受控的自由？》，作者彼德．布隆（Peter Bloom），「為何全球大多數人遭到監控，卻是來自一個不受監控的上層力量？99%人民必須對自身一言一行負責的同時，1%菁英和上層階級卻享有百分百的隱私。」

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