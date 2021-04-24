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新鮮人必讀「刷卡心法」！27歲財務自由作家：全額繳清是最大重點

▲▼信用卡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲聰明使用信用卡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／瑞秋．李察斯（Rachel Richards）

摘自／時報出版《讓可愛的錢自動滾進來

長話短說：除非每個月都把帳單全額繳清，否則不要使用信用卡，不然你到最後就要繳數百美元的利息。但假如使用得當，信用卡會帶來超棒的好處和獎勵。

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錢鬍子先生（Mr. Money Mustache）在他的部落格上對消費債（consumer debt）下的結論很棒：

消費債其實壓根兒就不該存在，它就是個完全不可靠的制度，容許沒耐性的人向未來透支消費。只是把一丁點享受提前到當下，換來的卻是糟糕透頂的成本、心煩意亂，並打亂你的生活。但由於其存在還是有賺頭（在2015年，這是1.3兆美元），龐大的金融業便競相產出、擴展和炒作這種債務。

信用卡若不是你最可怕的噩夢，就是你「如同摯友的目標」。

▲購物,衝動購物,消費,信用卡,皮夾,儲蓄。（圖／翻攝自pixabay）

▲很多人在衝動購物時，會透過刷卡來獲得。（圖／翻攝自pixabay）

信用卡的壞處

以下就是信用卡從你身上賺錢的方法：你去一家店看到250 美元的時髦軍大衣，你非買不可。但此時你的內心卻小聲叫了出來，因為你的帳戶裡只有11.85美元。然後你想起你有信用卡，這意味著就算你沒有250 美元，你還是能現在就把它買下來。於是你買了。然後你每個月都付了15美元的最低應繳款，直到全部還清為止。啊，信用真美妙，是吧？每個月付15美元不是比預付250美元要好多了嗎？

並沒有。做個假設，信用卡向你收的利息是頗為常見的20％。把 20％這個壞小子全數還清，要花上19個月，而且等一切告終時，你要繳將近50美元的利息，所以這件軍大衣的總成本是295.37美元。這樣，你還是對自己的決定感到滿意嗎？假如你回答「是」，那就去角落站著反省一下自己的行為。

以下就是信用卡公司吃定你的方式：它們知道人會想要立即滿足。普通的消費者不會去考慮使用信用卡的額外成本，假如當下想買東西，錢卻不夠，就會刷信用卡。人沒有耐性，就讓信用卡公司變有錢了。

信用卡債可以很快就失控到不可收拾，尤其當你的處境是「需要」消費，而不是「想要」消費。車子爆胎？要盡快修好。錢不夠的時候，對大部分的人來說，最容易的解決之道就是刷信用卡，它既簡單又能馬上發揮效果。這就是為什麼填滿「一號桶」如此重要，這樣你才能避免真的遇到這種狀況！

接著配合我一下。要是你一週刷信用卡花掉幾百美元，並且只繳最低應繳款呢？會怎麼樣？你肯定不會三兩下就把卡費還掉。你的信用卡債會一直增加，而且，變得愈多，就要愈久才能還清，然後最低應繳款就會增加。歡迎來到不可收拾的末日。

你有沒有看出來這為什麼會這麼可怕？因為這很常見！大家很容易就背上數千美元的卡債，甚至沒有察覺。假如你是不會自我控制的人，就幫自己一個忙，徹底遠離信用卡。如果在信用卡慫恿你說「好」時，你信不過自己會說「不」，那就遠離信用卡！因為它會在此時成為你最糟的噩夢。

▲口袋,信用卡,貪心,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲仰賴「未來收入」來刷卡，很可能掉入卡債深淵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

信用卡的好處

反過來說，假如使用得當，信用卡可以是不錯的工具。它大部分都會依照所花的金額來給予優惠和獎勵，要善用這點。我近來所辦的信用卡，就給了很讚的旅遊獎勵。刷卡禮項目中載明，假如在頭三個月花費3,000美元，就會得到50,000點。我把我的月支出看了一遍，並研判我的帳單、餐費及加油費很容易在三個月內達到3,000美元，我就辦了。

這是我無論如何都會花的錢，所以不管是使用信用卡還是簽帳卡，對我來說都沒差。三個月之後，我得到50,000點，並轉換成500美元的信用額度。這500美元，全是因為我花了本來就該花的錢。

現在我和未婚夫有價值超過2,000美元的旅遊獎勵，全都來自申辦信用卡的紅利。我們之後的國際之旅，是記在美國運通的帳上。#勝。

用卡策略

以下是第一個重點：我每個月、每次還款，都會全額繳清信用卡費。假如你全額繳清，就不會有利息。我再說一遍：假如你每個月都把信用卡費全額繳清，就絕不會繳到一毛錢的利息。遵照全額繳清的策略，把它當作簽帳卡使用。

第二個重點：我從不用信用卡去買我當下沒辦法負擔的東西，千萬不要仰賴「未來的收入」。用信用卡去買500美元的機票看起來是個好主意，這時即使你的銀行帳戶裡只有300美元，但你「知道」自己過兩週就會有錢了，所以刷了卡，但你實際上並沒有錢。要是你在這兩週內被開除了呢？要是你有急用呢？把信用卡當成簽帳卡，就沒事了。再說一次：只在你有足夠現金時，才用卡來買東西。

林林總總的紅利

有些信用卡會給現金回饋獎勵，意味著你可以憑點數來兌換明細上的紅利。有些會給旅遊紅利點數，你可以憑點數兌換機票或飯店住宿。（想知道我是怎麼用不到 200 美元的價格買到飛往希臘的機票嗎？你猜對了：旅遊紅利信用卡。）

信用卡公司常會舉辦限時優惠項目。就如同前述的例子，很多公司會用前期紅利點數來引誘你，讓你花到某個金額。要當心的是：只要你不是為了刻意滿足紅利的資格，那麼賺得這些紅利點數是很棒的。你最不應該做的事就是，為了賺400美元的紅利而狂撒 700 美元購物。想查詢最切合的現有促銷資訊，就上Google搜尋「年度最佳信用卡紅利」。

做好功課

在考慮信用卡時，務必要看過費用細節的小字。年費、國外交易費和餘額轉帳費是很常見的。我從不把循環利率納入考量，因為我每月都是全額繳清，你也要這樣做。任何申辦紅利的小字都要讀到，你才會知道合乎資格的規定是什麼。

對於信用卡，我最後要說的是：要謹慎和自律。不是所有人都適合辦信用卡，假如你信不過自己只會量入為出地花錢，那就暫且保持距離。你沒有道理要冒險去背信用卡債，它是最糟的債務類型，因為利率奇高。不要自投羅網。

▲▼時報出版《讓可愛的錢自動滾進來：27歲財務自由的理財7步驟》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《讓可愛的錢自動滾進來：27歲財務自由的理財7步驟》，作者瑞秋．李察斯（Rachel Richards），理財顧問、創業家、專業演講人和投資人，27歲時正式辭去工作並退休，現在每個月固定有45萬美元以上的被動收入。「理財很煩，但錢很可愛。專為年輕人和理財小白所設計，史上最簡單、最好懂、最容易操作的理財書！」

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