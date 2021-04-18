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緊急備用金要存多少才夠？理財新手必學「4個儲蓄桶」存錢法

▲▼存錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼存錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／瑞秋．李察斯（Rachel Richards）

摘自／時報出版《讓可愛的錢自動滾進來：27歲財務自由的理財7步驟

我們來談談如何讓資產成長，特別是現金、儲蓄帳戶、投資帳戶和退休帳戶。

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你手上的現金會隨時流動，意味著你可以立刻動用在花費上。假如你剛領薪，你或許有很多現金可動支。或者假如你是個大學生，名下只有3.81 美元，這樣的話我想向你舉杯來紀念逝去的時光。

儲蓄是全然不同的一回事。這是因為，有時候你儲蓄是為了緊急修車，有時候你儲蓄是為了一年後的婚禮，有時候你儲蓄是為了60歲時能退休，有時候你儲蓄則是為了在下班後去喝幾杯馬丁尼。

▲▼理財新手必學「4個儲蓄桶」存錢法（圖／時報出版《讓可愛的錢自動滾進來》）

▲理財新手必學「4個儲蓄桶」存錢法。（圖／時報出版《讓可愛的錢自動滾進來》）

我們全都有不同的儲蓄目標（而且常常有很多個），現在，請配合我來假想四個桶子：一號桶是急用儲蓄；二號桶是中期儲蓄（一年以內）；三號桶是長期儲蓄（超過一年但在退休前）；四號桶是退休儲蓄。

把支出全部加總起來，再用月收入總額減掉月支出總額，算出每月剩下多少，把那個數字圈起來。這個數字很重要，我們姑且稱之為「黃金數字」，代表支出後所剩下的錢。你就是要用這個數字來填滿四個桶子。

▲▼理財新手必學「4個儲蓄桶」存錢法（圖／時報出版《讓可愛的錢自動滾進來》）

▲算出「黃金數字」。（圖／時報出版《讓可愛的錢自動滾進來》）

急用儲蓄的一號桶至少該放1000美元。這是要應付任何突然冒出來的未知開銷，像是家中電器突然故障等等。一號桶所應付的開銷是你並未準備，但卻必須馬上補救，也就是不可預見的緊急支出。

這些資金應該要易於隨時動用，所以要能即刻提領。你可以把這筆錢放在能立刻動用的儲蓄帳戶，甚至是放襪子的抽屜裡。不要為了可以賺多少利率而煩惱，這筆錢唯一的職責，就是在需要時可動支。還有，要親切提醒你的是：你在百貨公司看到的那些超讚鞋子並不屬於急用，很可惜。

中期儲蓄的二號桶的首要之務，是當成次要的急用桶。萬一你丟了工作，它必須包含足夠的錢來讓你撐過3～6個月。先計算你一個月要花多少錢來維持生計，並乘上4.5倍，你要確保二號桶至少保有這樣的金額。

希望你不必事後來謝我。因為在接下來的12個月內，不管你是為了什麼而儲蓄，所用的也是二號桶。這或許包括買車、度假、完成房屋工程，或是買訂婚戒。

並不是這兩種條件都需要，只要看哪項金額比較高。假如你4.5 個月的支出是 3 萬美元，而且在接下來的12個月內要為值2萬美元的東西儲蓄，那二號桶就該保有3萬美元。

既然二號桶會在一年內動用，我推薦把它留在高收益的儲蓄帳戶中，不要把這筆錢拿去投資股市。二號桶要擺在高收益儲蓄帳戶中，你若有需要，就能在幾個營業日內把錢領出來，但所賺的利息還是比一般帳戶多。

不管是為了什麼而儲蓄，如果是超過一年但早於退休的花費，你都要存在長期儲蓄的三號桶中。假如你現在12歲，你會想要用這個桶子來開始為結婚而儲蓄，因為如今這些東西就要花掉40,000 美元。#但願我是在開玩笑。

言歸正傳，對大部分的人來說，未來的婚禮和蜜月都會落在三號桶。這個桶子作為買房的積蓄也很棒，我推薦拿三號桶去投資股市，它很可能會成長得遠超過儲蓄帳戶。

最後，四號桶是為了退休而儲蓄。假如你和我年紀差不多，談退休還頗為遙遠，因此我們有好幾十年並不需要動用這筆錢。這筆錢應該要放在個人退休帳戶或其他的退休帳戶裡。

麻煩幫自己一個忙，想像退休帳戶就像是現金的牢房。在退休之前，你都不能動用這筆錢。好啦，不騙你了：在現實生活中，只要你需要，就能動用這筆錢。所以，為了我們的目的，除非你確信自己在退休之前都不會需要這筆錢，否則就不要將這筆錢存進四號桶。

因為假如你真的必須早早提錢，會對狀況很傷。由於四號桶最終所需的錢會遠遠多於別的桶子，所以你在後半輩子都會固定往裡面存錢。歡迎來到大人的世界。

如果你還是分不清楚，那這樣說吧：四個桶子是依照動用錢的容易度，也就是所謂的流動性來劃分的。這幾桶金之所以存在，是因為有時候你需要為了急用而馬上動用到它，但有時候你也可能 40年都不碰它，因此可以把它鎖在退休帳戶裡。

你或許會覺得1000 美元作為急用儲蓄不太夠，或者三號桶對你不適用，因為你沒有切合這個類別的儲蓄目標，或者你寧可不把長期儲蓄拿去投資股市；這都是你的特權。但這套結構會對你發揮奇效，而且你可以依照本身的需求來客製化。

我對此很嚴格：你必須先把一號桶填滿！在開始為其他任何東西儲蓄前，你需要先有急用儲蓄。這會確保當你有急用時，你會充分準備好。

「等一下，瑞秋！我的黃金數字不太夠，沒辦法把錢分到所有桶子裡！」對，桶子有很多，但你千萬不能有太多桶。還有，我從沒說過這會足夠，填滿一號桶可能要經過好幾次領薪。

依照你的儲蓄目標，甚至可能要花上一整年才會填滿一號桶和二號桶。這無所謂！進步就是進步，只要按照我所羅列的順序來做就好了。我不會要求你一夕之間就有5萬美元的儲蓄。

希望現在你能看出黃金數字為何如此重要，以及你為什麼該增加收入並減少支出。讓黃金數字成長，意味著你會更快達到儲蓄目標，也意味著你的資產會成長，你的淨值也是。盡力而為，教育自己，並相信自己。

▲▼時報出版《讓可愛的錢自動滾進來：27歲財務自由的理財7步驟》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《讓可愛的錢自動滾進來：27歲財務自由的理財7步驟》，作者瑞秋．李察斯（Rachel Richards），理財顧問、創業家、專業演講人和投資人，27歲時正式辭去工作並退休，現在每個月固定有45萬美元以上的被動收入。「理財很煩，但錢很可愛。專為年輕人和理財小白所設計，史上最簡單、最好懂、最容易操作的理財書！」

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