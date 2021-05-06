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「生態服務給付薪水」開跑　新北水梯田最高每公頃可領7萬元

▲「生態服務給付薪水」開跑 新北水梯田最高每年每公頃可領7萬元。（圖／新北市農業局提供）

▲「生態服務給付薪水」開跑，新北水梯田最高每公頃可領7萬元。新北貢寮田寮洋水田「空拍圖」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院農業委員會日前公告施行「生態服務給付」獎勵申請之相關辦法，鼓勵生態棲地保護，新北市三芝區、石門區、金山區、貢寮區、雙溪區及萬里區的水梯田，以及貢寮區的水田都是可申請標的，符合資格的申請人請於即日起洽農業局辦理，若在棲地維護、營造及成效觀察等三階段都達到標準，最高有機會領取每年7萬元生態薪水。

為保全淺山及平原具關鍵地位之森林、農田、濕地等重要生態系，鼓勵民眾採取對瀕危物種族群及重要棲地保護有利的作為，行政院農業委員會林務局透過生態給付方案提供誘因，以維護生物多樣性，建構國土生態保育綠色網絡。

農業局指出，生態給付方案概分兩部分，「瀕危物種生態服務給付」目前僅開放石虎、草鴞、水雉及水獺等4個物種所在地民眾進行申請，此部分暫無將新北市劃入；「重要棲地生態服務給付」則包含水田、水梯田等重要棲地型態。

▲「生態服務給付薪水」開跑 新北水梯田最高每年每公頃可領7萬元。（圖／新北市農業局提供）

▲新北貢寮「田寮洋」一景。

水梯田部分，新北市雙溪區、三芝區、石門區、金山區、貢寮區及萬里區的民眾皆可申請，貢寮區則是針對水田經營者，如有於這兩種型態的地方進行棲地維護工作，如終年蓄水且不使用除草劑等，並符合農藥安全檢出者，水梯田每年每公頃最高可核發3萬元、水田則是發給2萬元。

農業局表示，若營造生態池、蜜源或移除外來種，並進行巡護及記錄，或是觀察紀錄生態狀況上傳指定資料庫或進行其他實質保育作為、創新作為等，達到「保全」和「活用」兩種棲地營造類別之標準，還可以再各加領1萬元；前述作為如讓瀕危植物或是保育類野生動物出現在這些場域，則又能各加領1萬元。

農業局長李玟表示，新北市幅員廣闊，是一座擁有403萬人口的城市，不但都市生活發達，各種地形地貌及生物資源都非常豐富。為了維護生物多樣性，市郊的水田、水梯田一直是農業局致力營造三生共存里山環境的首要對象，透過農村再生、有機轉作及友善田園區域計畫等政策營造生物與人類共存的良好棲地。

▲「生態服務給付薪水」開跑 新北水梯田最高每年每公頃可領7萬元。（圖／新北市農業局提供）

▲新北貢寮「田寮洋水田」高蹺鴴。

李玟說，如今再加上生態給付，相信能對友善耕作環境的拓展帶來更有效的推力。若有意申請生態服務給付的民眾，請至新北市政府農業局網站「重要公告」區下載申請文件及相關規定。

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