撿屍爛醉妹…新北男「提槍遭猛踢」氣炸！暴打一頓硬上　她崩潰奪門

▲新北女在卡拉OK外遭撿屍，掙扎慘被毆打，只好趁完事後尋隙奪門而出。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名王姓男子2020年間在蘆洲區一處騎樓下，見到一名女子醉倒在地，竟將對方帶往三重一處旅館「撿屍」，期間由於女子被嚇醒反抗，他竟揮拳猛揍對方一頓，性侵得逞。女子最後只好趁王男完事進廁所時，奪門而出報警，王男被依現行犯逮捕，日前判決出爐。

回顧整起事發經過，2020年4月某日凌晨，王男行經新北市蘆洲區一處卡拉OK店外的騎樓時，見到一名女子小妍（化名）醉倒在地，意識不清，便上前假稱要送她回家，由於對方喝到不省人事，王男逕自攔下一輛計程車，將人帶往三重一間旅館圖謀不軌。

王男將小妍帶進房內後，便將人推到床上，並將褲子脫下，提起生殖器官試圖性侵小妍。此時小妍驚覺不對勁，當場嚇得酒醒，並使勁踢開王男，想從狼爪下掙脫，不料，此舉卻激怒了王男。王男氣炸，將小妍壓制在床上，並出拳猛揍，最後性侵得逞。

王男完事後進入浴室，打算洗澡換衣服。小妍見有機可趁，隨即抓起一件衣服套上，便奪門而出，崩潰向附近店家求助，並報警處理。警方到場時，王男還在旅館房間內，被依現行犯逮捕。

事後王男認罪求饒，表示自己很後悔，但因經濟能力不足，還要養2個還在念書的小孩，希望法官能減刑。法院勘驗各項事證後認為，王男為了滿足自己的一己私慾，竟然性侵小妍，毫無值得同情之處，依強制性交罪將他判刑6年2月，另依傷害罪判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。