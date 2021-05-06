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萬里大鵬國小校慶「牽罟」體驗打頭陣　凝聚社區力量文化傳承

▲萬里大鵬國小校慶！牽罟體驗活動打頭陣 凝聚社區力量文化傳承。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲萬里大鵬國小校慶！牽罟體驗活動打頭陣，凝聚社區力量文化傳承。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區大鵬國小全校師生6日在萬里下寮海灘，進行校本課程「牽罟」體驗活動，同時，也為校慶系列活動打頭陣。大鵬國小校慶辦理牽罟體驗活動象徵了社區文化的傳承，親師生共同參與社區文化營造，希望藉由團結合作的牽罟活動，凝聚家長對學校的認同感，動員全社區的力量共同為教育而努力。

大鵬國小表示，牽罟是北海岸的傳統漁法，也是一種相對友善的漁法，目前少數仍有舉辦牽罟活動的萬里下寮海灘就位於大鵬國小的學區內。這一項非常辛苦的捕魚方法是在固定的岸上放網及收網，聚集一群人在沙灘緊握罟索，齊心合作以人力就像與大海拔河將網從海裡拉上岸，最後大家一同享受魚蝦滿網的收穫。

▲萬里大鵬國小校慶！牽罟體驗活動打頭陣 凝聚社區力量文化傳承。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲牽罟體驗文化傳承。

6日全校親師生一同來體驗即將消失的「地曳網漁業」海洋文化牽罟體驗，了解船隻如何離岸進行投放魚網，投網時還須細心查看潮流方向與流速，並注意網子是否順利展開，當放下囊網時，船就必須往岸邊駛回，待船靠近沙灘後，把曳繩的尾端交給岸邊等候的人，所有人立刻使出全力開始將全部網子曳引離水面，有的人面部表情猙獰、有的人還發出口令要大家像拔河一樣一起拉、有的人也發出加油聲為自己及大家加油。

透過今天的牽罟體驗後，幼兒園周惠文說，這樣的捕魚很好玩，就像拔河一樣！三年級的林詩凡表示，以前的捕魚方法好辛苦，要有力氣才拉的動網子，而且要很多人團結起來一起拉漁網，才能捕到魚。六年級羅于真表示，這樣的捕魚方法雖然辛苦但卻能保護生態永續生生不息，真的要傳承與推廣讓更多人知道。

▲萬里大鵬國小校慶！牽罟體驗活動打頭陣 凝聚社區力量文化傳承。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲所有人立刻使出全力開始將全部網子曳引離水面，大家像拔河一樣一起拉。

大鵬國小校長許聰顯表示，今年特地結合校慶辦理牽罟體驗活動，大海就是我們的教室，希望讓孩子們體驗先民的智慧，以及探索過往的文化歷史，透過海洋文化課程探索與社區進行連結，讓孩子對家鄉文化產生認同。因此，聖安宮管理委員會主任委員吳春雄先生特地贊助這次的牽罟體驗活動的經費，這份心意讓大鵬國小親師生非常感謝與感動。

許聰顯校長說，希望小朋友學習吳主委奉獻鄉里的精神，日後為家鄉特色文化傳承盡一份心力。

▲萬里大鵬國小校慶！牽罟體驗活動打頭陣 凝聚社區力量文化傳承。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲聖安宮管理委員會主任委員吳春雄先生（右）特地贊助這次的牽罟體驗活動的經費。

▲萬里大鵬國小校慶！牽罟體驗活動打頭陣 凝聚社區力量文化傳承。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲萬里大鵬國小校慶！牽罟體驗活動打頭陣 凝聚社區力量文化傳承。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲萬里大鵬國小校慶！牽罟體驗活動打頭陣 凝聚社區力量文化傳承。（圖／新北市大鵬國小提供）

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