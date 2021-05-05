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五月酷暑炎熱氣候易病蟲害　新北農業局提醒農友注意強化防治

▲五月酷暑炎熱氣候易病蟲害 新北農業局提醒農友注意強化防治。（圖／新北市農業局提供）

▲秋行軍蟲幼蟲（左）、荔枝椿象蟲卵（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年初雨量較少，許多稻田轉種耐旱作物，進入五月後氣候炎熱容易發生病蟲害，新北市政府農業局提醒農友強化病蟲害防治，監控是否有病蟲害發生，適時防治減少病蟲害發生以提高品質且降低農損。

農業局表示，甘藷常見病害如萎凋病、軟腐病、疫病，病原菌能在土壤殘存，須做好田間管理。蟲害以甘藷蟻象為主，可用費洛蒙誘捕，並去除田區旋花科寄主如空心菜和牽牛花，採收後淹水避免殘存，夜蛾類則可用蘇力菌、核多角體、黑殭菌防治。

▲五月酷暑炎熱氣候易病蟲害 新北農業局提醒農友注意強化防治。（圖／新北市農業局提供）

▲荔枝椿象成蟲（左）、甘藷蟻象危害甘藷（右）。

種植玉米，注意秋行軍蟲幼蟲常躲藏於心葉，注意嫩芽是否有啃食痕跡或大量糞便，若需用藥確認藥劑滲入心葉，確保防治效果，且秋行軍蟲易產生抗藥性，需輪替不同機制藥劑降低抗藥性產生，確保藥劑效果。

農業局說，新北龍眼荔枝多為零星栽種，是荔枝椿象最喜歡的作物，其特殊氣味和產卵習性影響居民生活，適當修剪枝條、利用非農藥的皂鹽及搭配平腹小蜂進行生物防治，可有效降低蟲害發生，若居家地區需要用藥，需委託合格病媒防治業者協助，切勿自行噴灑，避免影響民眾健康。

▲五月酷暑炎熱氣候易病蟲害 新北農業局提醒農友注意強化防治。（圖／新北市農業局提供）

▲甘薯蟻象（左）、瓜實蠅（右）。

瓜類為夏天主要作物，易出現瓜實蠅、夜蛾類或薊馬危害，這些昆蟲廣食性，可藉由風力及翅膀散播，容易造成大量損失。套袋避免蟲咬，搭配誘引劑和黏蟲紙誘殺，同時監測蟲害數量評估用藥時機。瓜類病害如疫病、萎凋病和根腐病，喜好溫暖潮濕的氣候，選用抗病品系，施用亞磷酸或土壤添加物，高畦耕作、加強排水降低病害發生。

農業局長李玟表示，新北市多為小農栽種，故致力發展地方特色農業，如淡水南瓜、八里桶柑和三峽蜜香紅茶等，鼓勵農友選擇有機資材，適當管理減少農藥施用，農友與市府一同努力，與市民一起分享新北優質農產。

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