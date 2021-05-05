▲新北青年工程倫理廉政論談。從左數來依序：淡江大學土木工程學系助理教授李家瑋、行政院公共工程委員會簡任技正陳義昌、淡江大學工程法律研究發展中心主任范素玲博士、淡江大學工學院院長李宗翰、新北市政府副秘書長朱惕之、法務部廉政署肅貪組組長陳錫柱檢察官、博思法律事務所律師孫丁君、新北市政府政風處副處長許茂吉。（圖／新北市政風處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為了引導青年學子於未來就業時能做出正確的價值判斷，於5日與淡江大學合作辦理「110年新北青年工程倫理廉政論談」，邀請工程及法律領域的專家學者分享土木人就業應該知道的法律責任問題及寶貴實務經驗。

新北市政府副秘書長朱惕之表示，侯市長自上任以來，非常重視青年學子的品德教育，所有的工程從建設到完成都離不開與公部門的接觸，這次論談特別以實際上在民間及公共工程曾發生過的問題案件為議題，討論工程倫理問題，希望藉由專家學者的經驗，讓同學日後面臨重要抉擇時，不要忘了寶貴的經驗。

▲新北青年工程倫理廉政論談，盼青年學子做出正確選擇。

淡江大學工學院院長李宗翰表示，淡江特別重視學子的基本素養，也就是三化─國際化、未來化及資訊化，及五育─德智體群美，更勉勵同學要永保一顆善良的心，建築是美好的事物，放眼望去所有的建設都與土木有關，未來遇到事情要做到良心權衡，除了做對的事情，也要讓別人也可以跟著一起做對的事情。

本次論談由淡江大學工程法律研究發展中心主任范素玲博士擔任主持人，由新北市政府副秘書長朱惕之、臺灣高等檢察署檢察官派駐法務部廉政署肅貪組並兼辦組長陳錫柱檢察官、行政院公共工程委員會簡任技正陳義昌、博思法律事務所律師孫丁君等擔任與談人就不同面向分享寶貴經驗，活動吸引青年學子及各工學會技師170餘人與會，並就日前台鐵太魯閣號事故提醒可能衍生責任及注意事項。

【更多新聞】

衛福部基隆醫院5月6日起禁止探病 陪病採「實名制」限1人

基隆長庚5日起「暫停病房探病」 陪病採實名制限1人

「道長」唸高職補校考上博士 潘政鵬憶亡父傳承造福鄉里

新北萬里白俄羅斯籍男子墜樓亡 疑陽台抽菸失足