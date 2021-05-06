網傳錄音檔揭「蘆洲國小、湧蓮寺」有人確診　指揮中心嚴正澄清

記者謝承恩／台北報導

中央疫情指揮中心日前公布諾富特飯店的染疫外包商，曾於4月26日籍29日到過蘆洲區的飲料店，引起蘆洲區居民緊張。網路更謠傳一份錄音檔，指出蘆洲區的寺廟及小學有人確診，指揮中心出面嚴正否認！

▲指揮中心記者會發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今（6）日中央疫情指揮中心公布12例境外移入案例及1例本土個案，網路上還謠傳一份錄音檔指出，在新北蘆洲國小及湧蓮寺有確診者出現，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥鄭重否認，這兩處並沒有確定病例出現。

指揮官陳時中也出面否認此事，表示目前送採檢的個案很多，不能當作疑似個案處理，包含染疫者足跡跟網路謠傳都需要留意，避免引發不必要的恐慌。

指揮中心重申，疫情或防治措施等資訊應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明的疫情訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，最高可罰300萬或三年以下有期徒刑。

▲飯店外包商案1145足跡。（圖／指揮中心提供）

▲網友2天前討論蘆洲確診者足跡。（圖／讀者提供）

【你可能也想看】



►快訊／本土病例+1！諾富特工程部員工確診「與染疫房務接觸」

►增12例境外移入！菲、越、印尼籍移工來台確診 10人檢疫期滿揪出

►華航案再確診1本土！指揮中心公布「清零計畫」曝最新檢疫措施



►AZ疫苗公費接種再放寬！下週一起「65歲以上長者、軍人」2類可打

►諾富特效應持續！AZ疫苗單日打近6千劑「再創新高」累積近7.4萬人

►華航檢疫升級！機組員怨「其他航空要比照嚴管」 陳時中回應