印度確診台商等待回台！指揮中心：專機談妥就會出發

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

印度新冠肺炎疫情仍嚴峻，仍有不少國人滯留在當地，目前傳出有2位台籍人士確診且病情不輕，在等待回台治療。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，外交部正在積極安排，只要專機確認後，就會啟程。

根據消息指出，台灣駐印度代表處已累計6人確診，其中1人重症。外交部亞東太平洋司長曾瑞利今日表示，針對重症者，目前正積極安排後送事宜，最快這一兩天會有結果。

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另根據統計，台灣駐印度代表處目前已累計6人確診，分別為2名駐外人員、4名僱員，其中1人重症。對此，曾瑞利表示，已掌握有外交部同事想回國治療，而外交部針對駐外人員都有投保，保險方案包括緊急後送，但必須要有合格醫院的醫師評估報告才能進行。

在僑民方面，共20名旅居印度僑民、台商確診，其中9名痊癒、8名輕症居家隔離、2名住院、1名病逝。外交部說，目前除了日本航空仍有航班外，也正透過旅行社安排包機，迄今已有約80人報名搭乘。

針對何時可以有印度專機返台，陳宗彥表示，外交部有積極在做安排，只要談妥就會出發，醫療體系也已經準備好，就等飛機確認後，就會執行後續計畫。

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