華航案再確診1本土！指揮中心公布「清零計畫」曝最新檢疫措施

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航案今再公布1例本土個案，目前累計29人確診。中央流行疫情指揮中心今也宣布啟動「清零計畫」，提升華航機組員檢疫措施規格及配套，長程航班檢疫5+9，第5、14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」，第7、9及12天採檢「深喉唾液」。

中央流行疫情指揮中心今表示，因應近期華航所屬機組員多起確診事件，為阻絕病毒傳播鏈，自今日起提升該航空機組員檢疫措施規格及配套，調整如下。

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入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）要做5天居家檢疫+9天加強版自主健康管理，第5、14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」，第7、9及12天採檢「深喉唾液」。

當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）則是檢疫14天一般自主健康管理，第7天採檢「深喉唾液」，第14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」。

上開措施將視航空公司外站管理情況、清零計畫執行情形、自主健康管理落實情形及疫苗施打狀況，滾動式檢討機組員檢疫措施。

指揮中心重申，會請交通主管機關本於權責督導國籍航空公司及機組員管理措施，確保外站管理並強化零接觸當地人，透過修訂作業原則、查核表及人員教育訓練等，確實要求航空公司落實執行。

▲華航清零計畫。（圖／指揮中心提供）



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