快訊／本土病例+1！諾富特工程部員工確診「與染疫房務接觸」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

華航諾富特群聚案再擴大！中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內1新增本土病例，個案為諾富特飯店工程部員工，因業務需要，經常與房務部往來，並與案1120及案1129有密切接觸。曾經與2名染疫房務接觸。華航諾富特案目前為止已經有29名病例，包含11名機師、1名空服員、6名飯店人員、11名機師與飯店人員家屬。

指揮中心表示，案1174於4月29日配合機場防疫旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢之核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月3日起陸續出現喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛等情形，5月4日回報症狀後，由檢疫所安排至醫院採檢，於今日確診(Ct值17)。由於個案發病前2天至住院隔離前皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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指揮中心指出，該旅館截至目前共計5名員工確診(案1120、案1127至案1129、案1174)；另4月19日至4月28日期間於該旅館工作之外包商、工讀生及離職員工等共80人，皆已採檢核酸及血清抗體，其中核酸檢測73人陰性、1人陽性(案1145)、6人檢驗中；血清抗體61人陰性、19人檢驗中。

指揮中心統計，截至目前國內累計212,632例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含210,385例排除)，其中1,173例確診，分別為1,028例境外移入，95例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及11例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,075人解除隔離、86人住院隔離中。

▲諾富特接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

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