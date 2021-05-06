華航檢疫升級！機組員怨「其他航空要比照嚴管」　陳時中回應

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布針對華航的清零計畫，有機組員抱怨「在外站都有風險，所以其他國籍航空應該比照辦理。」對此，指揮官陳時中回應「華航情形跟當時部立桃園醫院一樣，所以才會有緊急應變情況，其他航空公司並沒有這些情形，所以他們主要還是針對外站管理要做完全。」

指揮中心規定，華航機組員入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）要做5天居家檢疫+9天加強版自主健康管理，第5、14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」，第7、9及12天採檢「深喉唾液」。當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）則是檢疫14天一般自主健康管理，第7天採檢「深喉唾液」，第14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」。

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但針對清零計畫規定，有機組員反應，每一家航空公司機組員到外站，暴露風險都一樣，是否所有航空都要比照辦理？陳時中則表示，清零計畫包含外站管理，不管是人或環境接觸，所以要求航空公司要根據WHO訂定的防疫準則去修訂流程和檢查表，如果旅館發生確診，也要有應變計畫，如果清零和外站都安全，基本上檢疫措施就可以簡化。

他也坦言，目前華航有多名機師確診，是否有其他機組員還會有情況，都還在觀察期，所以才會有緊急應變情況，其他航空公司並沒有這些情形，所以他們主要還是針對外站管理要做完全，華航情形跟當時部立桃園醫院一樣，算是比較特殊的情形。

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