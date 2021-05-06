增12例境外移入！菲、越、印尼籍移工來台確診　10人檢疫期滿揪出

記者謝承恩／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增12例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1162至案1167、案1171至案1173)、越南(案1168及案1169)及印尼(案1170)入境。這也是繼去年12月6日22例境外移入之後，相隔5個月來近期新高。

▲中央流行疫情指揮中心記者會陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，案1162至案1166均為菲律賓籍移工，分別為3女2男，年齡介於3 0多歲至40多歲，今(2021)年4月21日來臺工作，皆持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月4日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值介於26至34)。5名個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1167為菲律賓籍30多歲男性漁工，今年4月22日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月5日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1168及案1169均為越南籍20多歲女性移工，今年4月19日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月4日進行檢疫期滿採檢，於今日確診(案1168 Ct值：23；案1169 Ct值：23)。已掌握個案接觸者25人，其中6人列居家隔離；另19人因有適當防護，列自我健康監測。

案1170為印尼籍20多歲男性漁工，今年4月22日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月5日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1171為菲律賓籍20多歲男性移工，今年4月14日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月27日進行檢疫期滿前採檢，檢驗結果為陰性；個案因工作需要，5月5日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32)。已掌握接觸者12人，因有適當防護，列自我健康監測。

案1172為菲律賓籍10多歲女性，今年4月22日來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫；5月5日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值33)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1173為菲律賓籍20多歲女性，今年5月4日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因發燒攔檢，並後送就醫採檢，於今日確診(Ct值18)。已掌握個案接觸者18人，其中9人為同行來臺者，持續於集中檢疫所隔離；另9人為同班機前後兩排座位旅客，列居家隔離。

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