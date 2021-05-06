被逮畫面曝！撞死人美髮師「前一晚闖紅燈遭警盯」　攔查渾身酒氣

記者游瓊華、陳羿妏／台中報導

台中方姓美髮師昨（5日）凌晨3時許酒駕撞死資深媒體人黃暐瀚的母親，目前遭到收押禁見。不料，今（6日）警方證實，方男於案發前一天、4日凌晨3時30分就因闖紅燈遭警方盯上，隨後被抓到酒駕，當場被依公共危險罪嫌送辦。對此，稍早被逮畫面也隨之曝光！

▲方姓美髮師「前一晚也酒駕」，被逮畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

透過畫面可以看到，事發當時巡邏員警騎車一路尾隨在方男的車後，待2車稍微靠近、停等紅燈之際時，員警便上前表示「先生你等等靠邊停一下，剛剛在橋上你闖紅燈喔，我在你後面，你都沒注意看，麻煩你左轉以後靠邊停。」方男這才將車停靠路邊，接受警方盤查，而由於方男渾身酒氣，經檢測，酒測值確定超標，隨即坐上警車。

警方今表示，方男酒駕開的係同一輛車，4日凌晨因闖紅燈遭巡邏員警盯上，一路尾隨至文心路、櫻花路口才順利將其攔下，並聞到方男身上滿滿酒氣，經酒測後，確定酒駕，當場依公共危險罪送辦，車子也被拖走。事後，方男雖交保重獲自由，不料，事隔不到一天後，他竟學不乖，5日再度酒駕，還奪走一條寶貴性命，肇事後衝至超商內買啤酒喝，企圖規避酒駕刑責，種種行徑，引發外界譁然。

▼方男酒駕撞死黃暐瀚母親後，衝超商買酒，企圖規避刑責。（圖／記者葉國吏翻攝、翻攝當事人臉書）

