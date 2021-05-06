　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

倉儲小開台南租豪宅種大麻　「水耕法」分區培植好專業

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大接獲線報，桃園一名開倉儲公司的小開，涉嫌吸食、種植、販賣大麻，並在台南承租透天豪宅大量培植，警方經2個月蒐證埋伏，持搜索票進入查緝，起獲27株大麻活株、乾燥大麻成品含274.75公克、大麻種子及培育設備，訊後依毒品罪移送偵辦，並將深入追查來源及販售流向。

▲▼新北市刑大破獲大麻種植工廠，周姓小開租豪宅自種大麻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲周姓小開租豪宅自種大麻，還分區培植，相當專業 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼新北市刑大破獲大麻種植工廠，周姓小開租豪宅自種大麻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，35歲周姓男子家族在桃園開設倉儲規劃公司，自己在台南分公司任職，約在1年前染上吸食大麻惡習，經朋友慫恿，先在網路上購買大麻種子，並在台南成安三街承租一棟透天豪宅，從幾株種子開始培植，經不斷移植分株，再利用「水耕法」之方式，發展出大麻工廠規模，並將3、4樓分為「幼苗區」、「成長區」、「花期區」，相當專業有規模。

▲▼新北市刑大破獲大麻種植工廠，周姓小開租豪宅自種大麻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市刑大獲報後，經2個月對周男跟監蒐證，發現他至少收成過2次，4月底，警方持搜索票上門查緝，現場查獲大麻活株共27株、乾燥大麻成品（含大麻花）274.75公克、大麻種子、光照設備、風扇、營養液、溫溼度感測器、PH檢測器、電子磅秤、研磨器、包裝袋、烘乾設備及製造大麻工具1批，全案訓後依毒品罪移送台南地方檢察署偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼新北市刑大破獲大麻種植工廠，周姓小開租豪宅自種大麻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市刑大破獲大麻種植工廠，周姓小開租豪宅自種大麻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
快訊／諾富特飯店防疫出包爆多人染疫　裁罰出爐
34歲居檢男陳屍家中！　指揮中心回應了
郵局月領56K怨「薪水差」！每天20分鐘做功德　網4點嗆：該
她長髮爬滿「蠕動頭蝨」　蟲屍黃汁梳不完！網看完狂抓：頭超癢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

好心借帥氣員工寄住　16歲女兒竟遭染指懷孕！老闆怒告

蘇花改重大車禍！砂石車與工程車相撞　2工人死亡

社區電梯有毒蛇！他踏入秒遭咬「被迫休養2個月」…管委會判賠8.9萬

美髮師連2天酒駕還撞死人　胡志強：目前法令可判無期徒刑

彎進左轉道後沒發現…高雄2騎士「撞20cm高人行道」！雙雙噴飛送醫

男涉殺阿嬤遭收押　女大生離奇失蹤14年案露曙光？彰警被下令封口

欠1550萬遭潑蟑　「鉅星匯」老闆吳政男神隱3天出面了

清大男圖書館甩精少女外套...遭判拘役　竟上訴辯「洗洗還可穿」

父子墜中彰大橋1死　里長曝真相：兒載爸吃消夜出意外

台南娃娃機大盜落網！兌幣機當提款機削34萬　嘉義店家也遭順走

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

好心借帥氣員工寄住　16歲女兒竟遭染指懷孕！老闆怒告

蘇花改重大車禍！砂石車與工程車相撞　2工人死亡

社區電梯有毒蛇！他踏入秒遭咬「被迫休養2個月」…管委會判賠8.9萬

美髮師連2天酒駕還撞死人　胡志強：目前法令可判無期徒刑

彎進左轉道後沒發現…高雄2騎士「撞20cm高人行道」！雙雙噴飛送醫

男涉殺阿嬤遭收押　女大生離奇失蹤14年案露曙光？彰警被下令封口

欠1550萬遭潑蟑　「鉅星匯」老闆吳政男神隱3天出面了

清大男圖書館甩精少女外套...遭判拘役　竟上訴辯「洗洗還可穿」

父子墜中彰大橋1死　里長曝真相：兒載爸吃消夜出意外

台南娃娃機大盜落網！兌幣機當提款機削34萬　嘉義店家也遭順走

叫外送牛肉麵！自稱常客「請幫我加肉」　店家傻眼：她哪位？

善耕365／921大地震後　她決心用社區服務修補無數家庭的巨大裂痕

笑翻！劉在錫出道30週年限定週邊？特寫雨傘、大頭手拿包超尷尬

快訊／諾富特飯店防疫出包爆多人染疫　觀光局拍板開罰15萬

避免台南供五停二　黃偉哲：持續加強抗旱應變措施

政院拍板少子女化對策新方案　管碧玲讚支持夫妻想生能生

中央大學校長「我們一起下車」爆抄襲！　教育部：歡迎共用相關素材

「同善媽」行善協會成立保留空位　通靈者：祂有到場很開心

紀念傳奇教練　PLG年度教練獎定名「張克佑教練賞」

快訊／綠委問「AI能不能抓蟑螂？」　科技部長：不行啦！

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

社會熱門新聞

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

5天內第2起橡皮艇偷渡！陸男還帶16顆豬肉水餃

撞殺黃暐瀚母！美髮師遭爆「前一晚也酒駕」

股市名嘴坑殺投資人　1年撈4千萬

即／苗栗34歲居檢男「陳屍家中」！

美髮師撞死黃暐瀚母　辣妻刪光IG貼文

獨／「野人理髮」臉書遭出征　美髮師前合夥人說話了

快訊／父子吵架「怒跳中彰大橋」　失蹤爸尋獲遺體

股市行情全是假　2名嘴涉炒股狂撈4000萬

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

美髮師撞死黃暐瀚母！超商樓上藏據點　還原酒駕時間軸

快訊／國三北上土城段5車連環撞　四線道封閉回堵紫爆

即／蘇花公路砂石車碰撞工程車！　釀2死1傷

更多熱門

相關新聞

防疫旅館總體檢！

防疫旅館總體檢！

近日因諾富特飯店發生群聚疫情延燒，台南市觀光旅遊局、衛生局，針對台南市19家防疫旅館561間房間，從5月3日起，展開一連三天聯合稽查，完成防疫旅館總體檢。

網傳錄音檔揭「蘆洲國小、湧蓮寺」有人確診　指揮中心嚴正否認

網傳錄音檔揭「蘆洲國小、湧蓮寺」有人確診　指揮中心嚴正否認

增12例境外移入！菲、印尼籍移工來台確診

增12例境外移入！菲、印尼籍移工來台確診

被逮畫面曝！撞死人美髮師「前一晚也酒駕」

被逮畫面曝！撞死人美髮師「前一晚也酒駕」

日本景點「工匠之鄉」高掛台南學童手繪燈籠

日本景點「工匠之鄉」高掛台南學童手繪燈籠

關鍵字：

倉儲小開水耕法大麻影音豪宅租屋台南新北市刑大

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

被笑飛機場！愛莉莎莎曬片反擊：我木蘭飛彈

邵庭遭退學→年收2.2億電商社長

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面