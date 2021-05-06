倉儲小開台南租豪宅種大麻　「水耕法」分區培植好專業

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大接獲線報，桃園一名開倉儲公司的小開，涉嫌吸食、種植、販賣大麻，並在台南承租透天豪宅大量培植，警方經2個月蒐證埋伏，持搜索票進入查緝，起獲27株大麻活株、乾燥大麻成品含274.75公克、大麻種子及培育設備，訊後依毒品罪移送偵辦，並將深入追查來源及販售流向。

▲周姓小開租豪宅自種大麻，還分區培植，相當專業 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，35歲周姓男子家族在桃園開設倉儲規劃公司，自己在台南分公司任職，約在1年前染上吸食大麻惡習，經朋友慫恿，先在網路上購買大麻種子，並在台南成安三街承租一棟透天豪宅，從幾株種子開始培植，經不斷移植分株，再利用「水耕法」之方式，發展出大麻工廠規模，並將3、4樓分為「幼苗區」、「成長區」、「花期區」，相當專業有規模。

新北市刑大獲報後，經2個月對周男跟監蒐證，發現他至少收成過2次，4月底，警方持搜索票上門查緝，現場查獲大麻活株共27株、乾燥大麻成品（含大麻花）274.75公克、大麻種子、光照設備、風扇、營養液、溫溼度感測器、PH檢測器、電子磅秤、研磨器、包裝袋、烘乾設備及製造大麻工具1批，全案訓後依毒品罪移送台南地方檢察署偵辦。

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