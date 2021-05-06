內埔遶境活動場次爆棚　內埔警出動義警協勤圓滿落幕

▲內埔警分局出動義交協勤，讓廟會繞境活動，發揮良好作用 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局轄內最近有不少宮廟舉行繞境等活動，避免街頭脫序行為，警方佈署重點勤務，為免弱化其他治安、交通工作，出動義交民力協勤，圓滿落幕。

▲▼義交協勤廟會繞境。

農曆3月，內埔警分局轄內宮廟陸續有玄天上帝萬壽、濟公活佛成佛紀念、無極老母娘聖誕、保生大帝千秋及天上聖母聖誕，各宮廟慶祝活動一波又一波，而遶境活動也讓警力吃緊。

內埔警方有鑑於遶境信眾中有不少年輕氣盛，稍有芥蒂，往往衍生不可收拾的街頭鬥毆事件，因此加派警方防範，也避免影響其他用路人權益。

內埔警分局舉例說，口轄內某一宮廟4日慶祝天上聖母誕辰，遶境隊伍包含5頂神轎、7頂陣頭，警方在召開約制會議得知遶境隊伍一早8時即進行徒步遶境，始至晚間7時入廟，活動方結束，遶境路線更是長達12公里。

為免勤務時間過長，削弱其他治安、交通工作，該分局指派內埔義警小隊加入協勤，由編制同仁隨隊伍行進，避免衝突事件；而義警同仁則在主要路口進行交通疏導，發揮了良好作用。

分局長蔡耀順表示，避免遶境街鬥事件及造成交通壅塞，引發社會不良觀感，已將遶境活動視為重要勤務；而義警即為分局的一份子，在警力無法充足規劃時，派遣民力協勤，是一個選項。該次遶境圓滿落幕，未來民力的協勤規劃，也會納入常態編排。

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