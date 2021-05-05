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北市中山警包庇酒店做S「5年爽貪556萬」…第二波起訴6警續押禁見

▲▼中山警分局陳錦男（左）、許峻銘涉收酒店賄賂，23日遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢偵辦中山警貪汙案，5日再起訴陳錦男（左）、許峻銘等6名警員，北院裁定6人續押禁見。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

台北地檢署偵辦中山分局員警集體貪瀆案，發現中山一派出所管區以及偵查隊，都有不肖員警涉嫌長期收受「嘉儷寶」酒店集團行賄，8警5年共收賄556萬元，檢察官先前已起訴2涉貪員警，5日再依貪污罪嫌，起訴涂維廉、吳翊銘、陳彥安、張寧，偵查隊許峻銘、陳錦男等6警，北院裁定6人續押禁見。

起訴指出，「嘉儷寶」負責人曾小琪2011年起，為免遭查獲經營媒介性交易、換取消防安檢時放水，長期按集團旗下店家數，行賄管區警員，從一開始2家店要月付4萬元，到2018年4家店月付13萬元，逢三節加碼外共行賄約500萬元外，還讓管區上酒店只要付成本價，甚至免費招待。

檢察官林錦鴻2月已先偵結起訴李功華、陳俊安2名警員及酒店業者，並持續偵辦其他4名管區涂維廉、吳翊銘、陳彥安、張寧涉案部分的同時，又發現除了中山一派出所第9、19勤區管區涉案外，竟然還有中山分局偵查隊員也收賄，負責中山分局第2、3刑責區的偵查員許峻銘、陳錦男，也因轄區地域重疊，涉嫌從2016年4月起到2018年4月止，按月收賄2萬元到6萬元不等。

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