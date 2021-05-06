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只有1天！頂呱呱祭「69折爽吃一手呱呱包」　每人限買2組

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱母親節限定呱呱包69折吃。（圖／頂呱呱提供）

記者蕭筠／台北報導

為了迎接即將到來的母親節，繼搶先登場的「韓系炸雞花籃」後，本土連鎖炸雞品牌「頂呱呱」又加碼推限時優惠了，將於明（7）日祭出1日限定「一口呱呱包」，6顆人氣呱呱包打出69折爽吃，每人限購買2組。另，手搖飲「不要對我尖叫」也將在母親節當天推出「小孩幾歲就現折幾元」小確幸，通通要把握機會開吃開喝。

來買「包」送媽媽了！頂呱呱驚喜推出1日限定「一手呱呱包」活動，6顆呱呱包69折就能吃到，現省110元，5月7日全台門市限定登場，每人限買2組，各店數量有限、售完為止。頂呱呱的呱呱包是將香菇糯米飯塞進雞皮當中下鍋油炸，不僅飄著濃郁香氣又有飽足感，深受呱粉喜愛，這次優惠絕對不能放過。

▲▼不要對我尖叫慶3周年了。（圖／不要對我尖叫提供）

▲不要對我尖叫母親節推「小孩幾歲就能現折幾元」優惠。（圖／不要對我尖叫提供）

另，「不要對我尖叫」也有母親節限定優惠，只要在母親節當天（5月9日）於全台限定門市消費，並出示親子身分證，或是可證明為親子以及小孩年齡之相關證件，「只要小孩幾歲就能現折幾元」，如孩子20歲即可享單筆消費現折20元，提醒單筆消費僅能使用1個小孩年齡為折扣金額，不得重複使用。

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