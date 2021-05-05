22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

▲22縣市有感施政大調查」，其中台南市長黃偉哲施政滿意度達76.4％，更奪得5金獎、4銀獎，城市幸福感逾86％，今年首次納入評比的「觀光旅遊」及「藝術文化」兩項指標，滿意度更雙雙拿下六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台灣世界新聞傳播協會5日公布「22縣市有感施政大調查」，其中台南市長黃偉哲施政滿意度達76.4％，更奪得5金獎、4銀獎，城市幸福感逾86％，今年首次納入評比的「觀光旅遊」及「藝術文化」兩項指標，滿意度更雙雙拿下六都第一！黃偉哲感謝市民督促，並期許團隊再接再厲，營造生活品質更好的幸福府城。



台南市長黃偉哲表示，人生就是需要經過許多的考驗，從小唸書就有小考、月考、期中考、期末考、畢業考...，擔任市長以來有滿月滿意度，3個月滿意度、100天滿意度、就職週年滿意度以及各家媒體製作的各種不同的民意調查等等。其實，沒有一個縣市首長不願自己的城市越來越好、不願市民過得快樂，只是每個人施政不同、感受也不同，今天就是一個很好的機會能夠與各縣市首長互相交流學習，借鏡彼此的好政策共同進步，畢竟台灣是一日生活圈，城市間不可能獨善其身。謝謝台南市民、台灣世界新聞傳播協會、艾普羅行銷市場研究公司給我們的鼓勵與鞭策，台南市政府團隊會持續努力，為市民打造更宜居幸福的城市。





台灣世界新聞傳播協會辦理之「22縣市有感施政大調查」為每年進行之全國性大規模民調，今年邁入第三屆。調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」與「幸福感」，今年再增加「觀光旅遊」和「藝術文化」，共十大施政面向，為國內針對各縣市施政涵蓋面向最廣的全國性大型民調。



黃偉哲此次獲獎5金、4銀，其中環境保護、醫療衛生、教育品質、觀光旅遊、藝術文化等項目獲得金獎；首長滿意度、經濟發展、社會福利、幸福感等項目獲銀獎。



此次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。訪問期間自2021年3月15日至4月15日止，共成功訪問14039份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除了連江縣之外，在95％的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點之間。

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