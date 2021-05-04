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優化台南七股防汛及道路建設　黃偉哲：打造七股為台南濱海旅遊亮點

▲台南市長黃偉哲視察台南七股龍山里六成排水護岸加高工程，並聽取七股區政建設簡報，並發送火鶴花，給鄉親預祝母親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲視察台南七股龍山里六成排水護岸加高工程，聽取七股區政建設簡報，並行銷七寶宴、發送火鶴花給鄉親，預祝母親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲於4日視察台南七股龍山里六成排水護岸加高工程，並聽取七股區政建設簡報，以及介紹著名的七寶宴與發送火鶴花，給鄉親預祝母親節快樂，黃偉哲持續以市民安居需求為出發點，全力打造七股成為台南濱海旅遊魅力亮點及漁村深度旅遊首選。

以鹽業文化聞名全台的台南七股，文蛤、虱目魚的養殖面積是全國第一，且正逐步轉型智慧養殖，更有台灣本島極西點的國聖燈塔，顯見七股觀光資源相當豐富。

▲台南市長黃偉哲視察台南七股龍山里六成排水護岸加高工程，並聽取七股區政建設簡報，並發送火鶴花，給鄉親預祝母親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，七股是他的故鄉，在地的各項建設要拜託各位里長支持努力，對於六成排水護岸加高工程將盡快完工，以在汛期來臨時預防淹水，而市府努力的最大目標就是讓鄉親的房舍、田園及道路都不會淹水，一方面水利建設要做好，同時防水擋板也要優先撥給七股等低窪易淹水的地區，而破損的道路也要修復平整，特別是農路經費在任內逐年增加１億以上，讓農民有更好的農路運輸以保障農產品質，而活動中心的規劃費亦將積極籌措，以及大寮公墓遷葬後的土地利用將聽取各方意見，並將七股海鮮節等產業文化活動辦好，吸引更多觀光客到七股遊玩。

七股位處沿海，部分地勢較低漥，所以防洪相對重要，台南市政府近2年投入約2億元經費專注在護岸、水門及道路改善等基礎建設，水利建設方面，投入450萬元施作龍山里六成排水護岸加高工程，大幅降低社區淹水風險；挹注447萬8千元重建大寮排水8號水門，提升防汛功能；動用558萬8千元辦理南31線（龍雄一號橋）道路南側護坡損壞災害復建工程，改善護岸和路面修復，提升道路服務品質；花費9萬6千元於鹽埕里、大潭里、溪南里及永吉里易淹水地區裝設感測監視器，提升防災應變速度。

道路改善方面，投入896萬8千元進行竹橋里農地重劃區南北幹2農路改善，路面重新鋪設長達1060公尺，不僅改善路面積淹水狀況，路面優質程度還被民眾稱讚是七股版的伯朗大道；挹注357萬6千元改善大埕里（大寮）通往佳里區通興里道路，解決路面積水問題；斥資218萬元辦理市道176線至壘球場道路改善，道路養護品質榮獲第１名。

▲台南市長黃偉哲視察台南七股龍山里六成排水護岸加高工程，並聽取七股區政建設簡報，並發送火鶴花，給鄉親預祝母親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在觀光發展上，七股區公所指出，潟湖、沙洲、紅樹林是七股的生態資源特色，國際級保育類嬌客黑面琵鷺每年也都飛抵七股過冬，吸引無數國內外愛鳥人士前來，而市長黃偉哲力推的七股海鮮節，每年夏天亦穩定吸引逾2萬人次觀光，以及虱目魚產業文化季也有許多觀光客踴躍參加，市府更投入431萬元進行觀海樓聯絡道路及廁所改善，提供用路人及遊客安全舒適的旅遊環境，藉由打造更優質的觀光場域，進而帶動七股觀光等各產業的經濟發展。

此外，在民政與社政方面，市府投入450萬元辦理城內里活動中心廁所改善及龍山里漁民活動中心修繕，提供鄉親更優質的多功能活動空間，更斥資414萬9250元建置11處里社區照顧關懷據點，提供長者在地安老服務，讓七股成為宜居樂活小鎮。

未來展望方面，市府投入3488萬元辦理大寮公墓遷葬，未來完成後將蒐集各方意見朝向運動公園、滯洪池、藝文中心或大型室內廣場等多元場域規劃；又市道176線西側路段拓寬改善工程，目前由營建署審查濕地報告，期待未來拓寬道路至6公尺，以提升鄰近區域通行安全及順暢；而市府也再挹注1034萬4千元進行南31線（3k+570至3K+685）道路南側護坡損壞災害復建工程，提升整體道路服務品質；以及將斥資1257萬8千元辦理龍山里漁民活動中心改建為日間照顧中心，提供在地居民更完善的長照服務及更多照顧服務就業機會。

▲台南市長黃偉哲視察台南七股龍山里六成排水護岸加高工程，並聽取七股區政建設簡報，並發送火鶴花，給鄉親預祝母親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前已進入實質開發的七股科技工業區，未來預計更將能創造逾9千個工作機會，吸引年輕人返鄉服務，帶動七股活化進步，台南市政府將持續從產業發展、觀光旅遊及區域開發等各面向，全力推動七股發展在地特色優勢，成為台南濱海的觀光亮點。4日七股區政視察，包括水利局長韓榮華、民政局主秘楊雅苓、七股區長顏文穗與在地里長、鄉親等到場關心了解。

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