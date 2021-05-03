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國圖南館工程正式上網預計2024完工　黃偉哲甚感欣慰

▲國家圖書館南部分館建案，於4月30日正式公告上網，預計2024年正式完工啟用，成為溪北迎接城市400周年重大地標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國家圖書館南部分館建案，於4月30日正式公告上網，預計2024年正式完工啟用，成為溪北迎接城市400周年重大地標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

眾所矚目的國家圖書館南部分館建案，經黃偉哲市長在4月22日親率副市長趙卿惠等人，拜會行政院秘書長李孟諺，研商籌建會議，經黃偉哲積極爭取，決定國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程將於原址興建，該案於4月30日正式公告上網，預計2024年正式完工啟用，成為溪北迎接城市400周年重大地標。

▲國家圖書館南部分館建案，於4月30日正式公告上網，預計2024年正式完工啟用，成為溪北迎接城市400周年重大地標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

溪北大新營地區民眾以及全國圖書出版界引頸期盼的國圖南館新建工程係於2017年2月由時任行政院長林全現地視察宣布籌建，台南市自賴清德前市長任內即積極配合，除提供新營區5.71公頃文高11用地，更無償撥用市有土地，務必要讓國家重要建設得以首度落腳在大新營地區。國圖南館暨國家聯合典藏中心的設立，不僅將為台灣南部注入嶄新的知識研究能量，也將為大新營溪北地區在觀光之外，帶來全新視野的發展榮景。

▲國家圖書館南部分館建案，於4月30日正式公告上網，預計2024年正式完工啟用，成為溪北迎接城市400周年重大地標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於各界持續關心國圖南館工程進度，雖本案屬中央建設，台南市長黃偉哲仍將其視作對溪北市民朋友嚴肅的承諾。得知建設塵埃落定、工程正式公告上網，他鬆一口氣表示相當欣慰，「突顯出市府團隊這一段時間來持續跟中央的溝通努力終於有了成果。」他也特別再次感謝行政院蘇院長的支持、前代理市長李孟諺秘書長緊盯本案，以及趙副市長協助率同仁北上溝通。

▲國家圖書館南部分館建案，於4月30日正式公告上網，預計2024年正式完工啟用，成為溪北迎接城市400周年重大地標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國圖南館的設計由九典聯合建築師事務所操刀，以「小鎮大圖」的設計理念，建構未來且創新的圖書館空間與服務，並引進大數據分析及AI人工智慧的科技，讓圖書館成為創造知識生活的場域。民眾可沿著生活大街，經過戶外書屋、圖書博物館、典藏中心、書咖啡、小鎮戲院，體驗全新的使用經驗。這項新建工程也將打造全臺首座循環圖書館，關心環境節能永續，以建立鑽石級綠建築圖書館為目標。

▲國家圖書館南部分館建案，於4月30日正式公告上網，預計2024年正式完工啟用，成為溪北迎接城市400周年重大地標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國圖南館完工後將包含圖書資訊專業發展基地、圖書館服務創新育成中心、圖書文獻保存及修復實驗中心，以及本土兒童及青少年文學史料中心等4項服務功能，針對不同年齡、多元族群的讀者提供服務；同步規劃的「國家聯合典藏中心」則包含設置自動典藏庫、聯合典藏館及數位資源保存中心，將建置全國規模最大的自動化倉儲系統及倉儲書架，有效運用典藏空間提升服務效能，並徵集具有保存價值的數位資源，不僅能豐富南台灣圖書資源，滿足中南部國人圖書資訊需求，更能使南方學術研究與國際趨勢接軌。

台南市文化局指出，目前國圖南館新建工程已於政府採購網公告招標，採購預算金額近新台幣25億元，國圖表定工期845日，預定2024年可以正式完工啟用。另黃偉哲市長擔心近來因營建物價指數調漲是否會導致原計畫經費不敷所需而影響到整體工程進度，在和教育部林次長共同積極爭取下，李秘書長同意未來可依營建物價指數調整，專案報行政院核定。國圖南館建設實現後，預料將成為大新營地區重大的文化發電機，黃偉哲也已指示相關單位積極主動協助國圖南舘，未來啟用時相應的公共建設服務相關配套措施。

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