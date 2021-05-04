視察台南佳里區政　黃偉哲承諾更重視在地路平及基礎建設

▲台南市長黃偉哲指出，將爭取經費並挹注佳里相關基礎建設，透過有系統遊憩規劃串連，活絡地方觀光旅遊發展，讓鹽分地帶文學發源地的風華不滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區公所4日選在「藍色水岸」，向台南市長黃偉哲簡報區政成果，趙卿惠副市長以及市議員蔡蘇秋金、方一峰，也一同出席聆聽簡報，並帶領數十位環保義工身體力行清淨廊道。

台南市政府斥資千萬元在總長度1572公尺的「藍色水岸」生活空間進行再造計畫，步道沿著嘉南大圳蕭壠分線西岸設置，開闢綠地、強化植栽，沿線融入鹽分地帶文學作家北門七子作品集，營造充滿文學氣息的水岸休憩空間。



黃偉哲市長表示，市府在編列預算時，特別注重農路與水路的部分，要讓在地里民也能享有與市區居民一樣舒適而大條的道路，在出入行車方面更加便利，也讓居民更有回鄉意願，另外市府也很注重活動中心及親子悠遊館的建設，會積極尋覓土地及爭取經費，讓里民有休閒的好去處。





佳里是大北門區的門戶及政經中心，除是鹽分地帶文學發源地，更有「牛蒡的故鄉」美譽，南市府近年投入經費近2億7千萬元建設區政，從水路治理到道路改善共有128件工程，市府團隊盡力讓地方各面向變得更好，讓市民「住佳里」像「住家裡」一般舒適安心。





佳里區長朱雅宏指出，透過施作南19線、26線、安南路、延平路及忠孝路等5條路道「路平專案」，提升道路平坦度及通行安全性；而蘇厝寮中排上游段及佳里興中排一護岸治理工程，則解決積淹水問題，還有更新改善D幹線出水口老舊箱涵來提升通洪能力，舒緩市區積淹水狀況。





另外，斥資1.5億元的佳里國中老舊校舍重建暨新建幼兒園園舍工程已於去年啟用，新校舍採筏式基礎與綠建築環保設計，結合在地傳統工藝特色，讓佳里學子享有優質學習環境，而蕭壠兒童圖書館內外整新後，也已於年初重新開館，另將新建佳里第二聯合活動中心，增加居民辦理活動所需的場地。

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