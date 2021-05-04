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唯一現存功勳艦「中海艦」來台南指日可待　黃偉哲：樂見輝煌艦史銘記永垂不朽

▲國防部海軍司令部副司令胡展豪中將，率員拜會台南市長黃偉哲，為「中海艦安置場地暨願景」一事交換意見，雙方對中海艦的保存、展示與再利用等想法建立共識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國防部海軍司令部副司令胡展豪中將，率員拜會台南市長黃偉哲，為「中海艦安置場地暨願景」一事交換意見，雙方對中海艦的保存、展示與再利用等想法建立共識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國防部海軍司令部副司令胡展豪中將，4日率隊至台南市政府，為「中海艦安置場地暨願景」一事拜會市長黃偉哲，雙方交換意見相談甚歡，對中海艦的保存、展示與再利用等想法建立共識。

▲國防部海軍司令部副司令胡展豪中將，率員拜會台南市長黃偉哲，為「中海艦安置場地暨願景」一事交換意見，雙方對中海艦的保存、展示與再利用等想法建立共識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

會後，市長黃偉哲責成文化局進行審慎評估，並贈送遠銷日本的台南16號越光米與鳳梨汁予以拜會的海軍官員，感謝胡展豪中將特地致贈具有海軍意義的帽子與領帶給黃偉哲市長。

▲國防部海軍司令部副司令胡展豪中將，率員拜會台南市長黃偉哲，為「中海艦安置場地暨願景」一事交換意見，雙方對中海艦的保存、展示與再利用等想法建立共識。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國防部海軍司令部副司令胡展豪中將，率員拜會台南市長黃偉哲，為「中海艦安置場地暨願景」一事交換意見，雙方對中海艦的保存、展示與再利用等想法建立共識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，非常高興能與胡展豪副司令等人會面，共同研討將來深具歷史意義的功勳艦、坦克登陸艦「中海艦」，未來在台南的安置處、展示區與修復等計畫。台南市作為文化古都，南市府樂見，也很榮幸有這個機會及接受，存在海軍戰史重要里程碑的中海艦能來到台南展示，除了讓後人對艦史得以銘記，亦讓中海艦的輝煌歷史在記憶中永垂不朽。

▲國防部海軍司令部副司令胡展豪中將，率員拜會台南市長黃偉哲，為「中海艦安置場地暨願景」一事交換意見，雙方對中海艦的保存、展示與再利用等想法建立共識。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國防部海軍司令部副司令胡展豪中將，率員拜會台南市長黃偉哲，為「中海艦安置場地暨願景」一事交換意見，雙方對中海艦的保存、展示與再利用等想法建立共識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，中海軍艦由文化部文資局於2020年7月指定為重要古物「中海軍艦及相關文物」，保管單位與所有權人為國防部海軍司令部。經文化部與台南市政府於2020年8月下旬研商決議，擬由台南市政府協助安置中海艦於安平區，至於詳細地域、維修作法與工程規劃仍待綜合考量評估再做決定。

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