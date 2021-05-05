「別政治干擾專業！」柯文哲：中央放寬機組員規定　不信專家都看過

記者袁茵／台北報導

華航、諾富特飯店群聚事件已累計28人染疫，確診者足跡遍佈雙北，引發民眾恐慌。對此，台北市長柯文哲5日呼籲中央，千萬不要政治干擾專業，當中央放寬機組人員防疫管制時，他不相信每個SOP都有被專家看過、簽名，「如果我來看，絕對有問題！」相信他當年那些同事也一定會覺得會有問題。





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

柯文哲5日在台北市議會接受媒體訪問，關於成功國宅傳出住確診華航機師，引發附近居民恐慌，柯文哲說，自己剛剛才問放寬機組人員防疫規定是何時，「我怎麼不曉得？」自己相信當年的同事，呼籲中央「千萬不要政治干擾專業」，當中央放寬機組人員防疫管制時，「我不太相信SOP每個專家都看過、簽名，如果我來看，絕對有問題，我相信我當年那些同事一定會（覺得）有問題！」

柯文哲強調，不要讓政治去干擾專業，把專家顧問團找好、新政策給專家看過，「OK後才推，不要隨便改掉！」他同意機組人員放寬標準，但流程圖需要重新設計，怎麼關、動線怎麼設計，都要給專家看過。

被問到北市是否無法掌握機組人員名單？柯文哲表示，這也是個問題，為什麼機組人員名單是交通部管，地方政府不知道？人不會因為是交通部管，就不傳染給別人，應該要給地方政府完整資料，不能說勞動部管、教育部管、交通部管，留學生進來是教育部管，機組人員是交通部管，結果只有一般旅客是北市民政局可以知道的，「這一聽就很離譜，對不對？」

不過，柯文哲也強調，自己沒有怪誰，只是這是個問題，得趕快解決，地方政府應該要有完整名單，不論是誰管，都要有完整名單。

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