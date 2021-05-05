快訊／諾富特確診水電工足跡遭曝蘆洲診所、炸雞店　新北緊急大消毒

▲化學兵前往華航園區消毒。（資料照／軍聞社提供）

記者羅婉庭／台北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布華航諾富特飯店群聚案外包商男性水電工（案1145）足跡，包括蘆洲中華街及三重忠孝案路的皇爵飲料店、蘆洲民義街吉野烤肉飯。事實上，認識該水電工的蘆洲居民於2天前就透露，他也曾到某診所就醫以及附近的炸雞店購餐。經查證，該診所已於週一進行大消毒。

據了解，華航諾富特飯店確診外包商男性水電工（案1145）日前去蘆洲某診所就醫，診所接獲通知後於3日（一）進行大消毒，因醫護人員判斷無感染疑慮，隔日就照常看診。

根據居民指出，該水電工原本以為是感冒，就前往該診所就醫，後來感覺不對勁才去做篩檢，結果呈現陽性反應，至於水電工日前也在診所附近炸雞店購餐，因僅短暫接觸，中央並未另行通知。經《ETtoday新聞雲》記者求證，該炸雞店確實無接獲中央通報，因此沒有任何消毒措施，僅以酒精進行日常消毒。

指揮官陳時中下午在疫報記者會公布案1145水電工公共活動史，兩天足跡都在新北市蘆洲，4／26晚間21：15~00：30，曾到新北市蘆洲區中華街28號「皇爵飲料店」，4／29近午11：50至12：10，曾到新北市蘆洲區民義街110~2號的吉野烤肉飯；晚間21：30至22：40，又到新北市三重區忠孝二路150號「皇爵飲料店」，停留1小時。

▲網友2天前討論蘆洲確診者足跡。（圖／讀者提供）