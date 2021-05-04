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快訊／陳嘉昌怒批「砸蟑螂跟潑糞一樣」　跟雙北局長關連可能性小

記者袁茵／台北報導

大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及大安文山區北市議員皆在場，席間突然有2名年輕人持上千隻蟑螂砸向櫃檯。陳嘉昌4日受訪時表示這件事應該不是衝著他或警察而來，但他強調，這手法跟潑糞一樣屬於暴力行為，目前有大概研判一些動機，但現在人犯未到案，若跟後來發展有出入，恐怕不太好，所以暫時保留，但跟雙北局長出席聚會的關聯「可能性很小」。

▲▼台北市警察局長陳嘉昌。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市警察局長陳嘉昌。（圖／記者袁茵攝）

陳嘉昌4日上午出席台北市政府晨會前，接受媒體訪問。關於3日晚間的事件，陳嘉昌表示，就是有人把蟑螂丟在櫃台前面，進去時店員已在清理，數量不是很多，「第一時間我還想，奇怪餐廳怎有蟑螂？後來才知道此事，我馬上召集相關人員成立專案，馬上啟動查緝動作。」

▲▼陳嘉昌出席警餐會，遭砸千隻蟑螂。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳嘉昌出席警餐會，遭砸千隻蟑螂。（圖／記者黃彥傑攝）

陳嘉昌說，這個手法跟潑漆、潑糞一樣都是暴力行為，他們嚴厲譴責，昨天中山分局有成立專案小組，刑事警察局也來支援，整個晚上都在中山分局做案情的研討，初步已經掌握到數名嫌犯，且這些身份已經查明，都展開漏夜查緝當中，「這些人我們一定會依法嚴辦，因為我們不容許這些暴力行為出現，我也要求專案小組盡快把人抓到。」

對於犯案動機與身份，陳嘉昌回應，他們有大概研判一些動機，「可能性滿大的」，但因為現在人犯還沒到案，現在講若跟後來發展有出入，恐怕不太好，且講太多可能影響偵辦結果，所以先暫時保留，「但我跟大家保證一定很快查緝到案。」不過跟義警關聯性比較小，其他他不能做太肯定答案，依法徹查嚴辦。

被問到是否跟雙北局長出席聚會有關？陳嘉昌認為，「可能性很小，可能性很小，應該是有某些因素，但不是跟這個聚會有關。」自己只要在崗位一天，一定全力執行應該做的任務跟工作，最近事情有點多，這對他來講是一種考驗，會堅持把自己工作做好。

是否初步排除為不法份子對警方挑釁？陳嘉昌提到，「這個可能性很小。我暫時不要講的太肯定，一萬跟萬一很難講。」

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