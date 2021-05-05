最便宜5500元！柯文哲：篩檢做得少　很大理由是「怎麼這麼貴」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪4日提及，柯文哲曾要求監測下呼吸道感染病例是否異常增加，幸好都沒有，這有2種可能，其中一個是「台灣真有小規模社區感染，但以輕症或無症狀者居多」，而「我們又一向『惜篩如金』」。對此，柯文哲5日表示，篩檢做得少，還有一個很大的理由是「怎麼會這麼貴」。

▲柯文哲赴北市議會國民黨團說明市府重大政策及優先議法案。（圖／記者陳煥丞攝）

陳佩琪4日於臉書提及，柯文哲曾跟她說，有叮嚀聯醫要仔細監測下呼吸道感染的病例是否有異常增加，也注意這類病人是否感染新冠肺炎，幸好幾次指標都無異常增加。

陳佩琪提及2個可能，第一，台灣真的沒有社區潛在病例， 第二，是台灣真有小規模社區感染，但以輕症或無症狀者居多，因沒進展到侵犯下呼吸道的重症，「而我們又一向惜篩如金，所以也一直居於防疫優等生的地位。」新冠肺炎有很多是沒症狀感染，甚至有人說比例到一半以上，若出現症狀， 除嗅味覺喪失較具特異性外，也和一般感冒無異。

針對陳佩琪提「惜篩如金」，柯文哲5日於台北市議會表示，篩一次最便宜要5500元，以前還要7000元，但現在降到最便宜還要5500元，這就要想一下成本效益，「我覺得我們篩檢做得少，還有一個很大的理由是怎麼會這麼貴。」