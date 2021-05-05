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北市提升防疫警戒？2確診感染源待查　柯文哲：這2天會嚴密監測

記者袁茵／台北報導

面對華航機師確診案擴大，台北市長柯文哲4日於臉書提及「恐怕已經進入第一級社區感染！」引發網友熱議，也質疑是否要提升防疫警戒？柯文哲5日解釋，因為現在還有2例沒找到感染源，他們這2天會嚴密監測，因為做每個決定後果都很大，所以不要隨便下命令。

▲▼柯文哲赴國民黨團說明市府重大政策及優先議法案。（圖／記者陳煥丞攝）

▲柯文哲赴北市議會國民黨團說明市府重大政策及優先議法案。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲5日赴台北市議會，關於周遭城市提高疫情警戒，現在還有2例不明案例未查出感染源，那北市要不要提升警戒？柯文哲說，要看中央能不能查到，北市府正在密切觀察，因為做每個政治決定的後果都很大，一封鎖的話，從老人共餐到餐廳，都會受到太大影響，所以不要隨便下命令，「這1、2天會嚴密監測。」

針對為何4日要提醒外界「可能一級社區感染」？柯文哲表示，因為現在還有2例沒找到感染源，這是很明顯的危險，自己的態度是，下令就要嚴格執行，不是下了卻請外界參考，「我不是那種做法，還是按照科學來做。」

至於13日的開齋節到底還要不要辦？柯文哲強調「新常態」，要在疫情跟經濟發展中取得平衡，仍照原定計劃走，但可能在3天前說要卡掉，如果太早做超前部署，會影響經濟發展，「我不太贊成。」坦白講病死是病，餓死也是病，如何在經濟跟疫情當中取得平衡，事前就要定好規格表。

另外，關於2021嗡嗡嗡市政小蜜蜂體驗營是否續辦？柯文哲仍表示，預定要辦，可是可能在3天前卡掉，「坦白講，如果重來一遍，今年台北燈節是可以辦的，只是當時要在45天前決定，當時有桃園醫院事情，只好停掉。」自己不太贊成於很早時間去預測之後的事情，「原則上新常態就是保持一種機動的心情，儘量正常過日子，不行的時候就隨時卡掉。」

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