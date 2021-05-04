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快訊／諾富特驚爆「一般客、居檢者混住」　桃市府證實：未獲申請

▲針對華航諾富特飯店分艙分流案，鄭文燦也提出說明仍由民航局主導。（資料照／記者沈繼昌攝）

文／中央社

有民眾指出透過桃市府旅遊補助入住諾富特，卻沒被告知是防疫旅館，團員70 人都得隔離。桃市府表示，諾富特僅二館申請為防疫旅館，將一館機組員宿舍作為居檢處，卻未向市府報備申請。

諾富特染疫案擴大，有民眾在臉書（Facebook）爆料公社發文指出，他們一團70人申請桃園市政府的旅遊補助，在4月23日入住諾富特華航桃園機場飯店，但市府卻未告知諾富特是防疫旅館就讓審核通關，入住時諾富特也沒有主動告知，直到群聚案曝光後，當事人打1922主動告知，諾富特才回頭連繫，團員也陸續接獲桃園市衛生局通知居家隔離，讓他質疑桃園市府及諾富特未做好監督。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評4日向中央社記者表示，諾富特分為一館（本館）和二館，「但只有二館是向桃園市政府申請的防疫旅館」，因此市府仍視一館作為一般旅館使用，有正常的旅客住宿、婚宴、會議等，也因此有民眾申請旅遊補助時會審核通過。

楊勝評說，但由於民航局有專行法，國籍航空及非國籍航空分別依照「外籍航空器機組員過境防疫」及「國籍航空機組人員防疫健康管控措施辦理」，國籍的航空公司可以指定員工宿舍作為檢疫處所，因此諾富特自行將一館高樓層的2層樓員工宿舍作為機組員檢疫處所。

楊勝評說，諾富特也沒有向桃園市政府申請「分層的防疫旅館」，因此桃園市政府完全不知情，才會讓一般旅客入住被視為正常旅館的諾富特一館。

楊勝評表示，若諾富特要將一館申請為分層的防疫旅館，市府就會派員去檢查，必須要有可以完全獨立、沒有接觸的出入口和通道，也不能跟遊客有所接觸，必須通過合格審查才能通過。

楊勝評表示，是透過旅行社通知才得知此事，針對申請市府旅遊補助、入住到諾富特一館的民眾，市府已開始進行後續的慰問方案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日在記者會上指出，防疫旅館可以一棟內分層使用，但檢疫旅客與一般旅客的樓層要分開，並且要各自有獨立電梯，如果諾富特真的有混用情形，例如在同一層中混收檢疫客、一般客，會予以處分；指揮中心發言人莊人祥當時則指出，防疫旅館可以獨棟、分層，也可以分區，但如果要採分區形式，須額外報准。

ET快訊
諾富特驚爆「一般客、居檢者混住」　桃市府證實了
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