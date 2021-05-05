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諾富特爆「一般客、居檢者混住」　王國材急責成民航局處理

記者賴文萱／台北報導

華航諾富特飯店出現群聚感染，有民眾爆料，透過桃市府旅遊補助入住諾富特，卻沒被告知是防疫旅館，一般旅客跟機組人員有混住狀況，全團70人都得被隔離。交通部長王國材今表示，已經責成民航局就機組員管理部份，去了解整個飯店是不是有其他遺漏部分，會配合指揮中心趕快來處理。

▲針對華航諾富特飯店分艙分流案，鄭文燦也提出說明仍由民航局主導。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲華航諾富特飯店爆一般客跟檢疫機組員有混住狀況。（圖／資料照／記者沈繼昌攝）

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爆料網友表示，他們去電諾富特訂房，未被告知是防疫旅館，70人就在4月23日走完桃園景點，晚間約7點入住飯店，隔天吃完早餐11點退房離開。後續發現後，主動打1922告知，諾富特才回頭連繫，讓他質疑桃園市府及諾富特未做好監督，更痛批諾富特良心何在？

▲▼交通部長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

王國材表示，目前了解是諾富特二館有申請當防疫旅館，整個防疫旅館規範裡面都有嚴格規定，要分流、分層，電梯也不能混用。目前已責成民航局就機組員管理部分，了解整個飯店是不是有其他遺漏，會配合指揮中心趕快來處理。

對此，桃園市政府4日晚間也做了回應。觀旅局表示，諾富特飯店其實有2棟旅館，分別是1館與2館，其中，只有2館經民航局依航空機組人員相關規定申請做為防疫旅館使用。

觀旅局也指出，諾富特飯店1館並沒有申請為防疫旅館，維持一般觀光旅館，才會審查通過住宿補助，並非隱瞞不報。

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