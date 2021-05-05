帶孩子看飛機住進防疫旅館　媽嚇壞：是諾富特房務主管發病前一天

記者黃翊婷／綜合報導

華航群聚感染案意外牽扯出諾富特飯店讓一般客人與居檢者混住的爭議，掀起各界討論。在交通部觀光局工作的李姓女職員聲稱，4月16日帶孩子去諾富特飯店看飛機，沒想到卻住進防疫旅館，後來又聽說前同事4月底帶家人入住，疫情爆發之後，一家四口全被隔離，真的非常不安。

▲疫情爆發之後，諾富特飯店外都是身穿防護衣的人員。（圖／記者沈繼昌攝）

整起事件要從有人在臉書「爆料公社」PO文爆料說起，PO文者質疑，諾富特在群聚案曝光後，隱匿70人團客4月23日的入住紀錄，直到當事人打1922主動告知，業者才回頭連繫，讓他懷疑桃園市府及諾富特未做好監督，更痛批業者良心何在，「為了賺錢隱瞞所有入住旅客」，甚至揚言提告。

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根據《聯合新聞網》報導，在交通部觀光局工作的李姓女職員也聲稱，上月16日帶孩子去諾富特飯店看飛機，剛好就是確診房務主管（案1120）出現症狀的前一天，當日大廳與自助餐區都是小孩子，這些父母該有多緊張，後來她聽說前同事一家四口同月底也有入住諾富特，結果疫情爆發之後，全家都被隔離，讓她感到相當不安，並質疑業者未公告是防疫旅館還推出促銷活動的行為十分不妥當。

▲陸軍化學兵前往華航園區消毒。（圖／軍聞社提供）

而實際點入諾富特飯店的官方網站，首先跳出來的就是「春季住房專案」，內容載明，「即日起至2021年5月31日，平假日標準客房3000元，加100元送一客早餐」，還有為航空迷量身打造的住房計畫、小小機師服務體驗等活動，活動期間為2020年7月30日至2021年5月31日。

對於民眾的質疑以及疑慮，桃園市政府觀旅局4日晚間表示，諾富特飯店其實有2棟旅館，分別是1館與2館，其中，只有2館經民航局依航空機組人員相關規定申請做為防疫旅館使用，1館並沒有申請為防疫旅館，維持一般觀光旅館，才會審查通過住宿補助，並非隱瞞不報。

至於各縣市的防疫旅館名單是否會公開，根據交通部觀光局網站公布的資訊顯示，現階段願意公開防疫旅館名單的縣市只有台北市、新竹市、南投縣、台南市以及高雄市，而選擇不公開的縣市，則由各縣市政府的聯絡電話窗口人員協助辦理入住事宜。