　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

帶孩子看飛機住進防疫旅館　媽嚇壞：是諾富特房務主管發病前一天

記者黃翊婷／綜合報導

華航群聚感染案意外牽扯出諾富特飯店讓一般客人與居檢者混住的爭議，掀起各界討論。在交通部觀光局工作的李姓女職員聲稱，4月16日帶孩子去諾富特飯店看飛機，沒想到卻住進防疫旅館，後來又聽說前同事4月底帶家人入住，疫情爆發之後，一家四口全被隔離，真的非常不安。

▲桃機諾富特飯店外都是身穿防護衣人員，架起封鎖線防止人員場進入。（圖／記者沈繼昌攝）

▲疫情爆發之後，諾富特飯店外都是身穿防護衣的人員。（圖／記者沈繼昌攝）

整起事件要從有人在臉書「爆料公社」PO文爆料說起，PO文者質疑，諾富特在群聚案曝光後，隱匿70人團客4月23日的入住紀錄，直到當事人打1922主動告知，業者才回頭連繫，讓他懷疑桃園市府及諾富特未做好監督，更痛批業者良心何在，「為了賺錢隱瞞所有入住旅客」，甚至揚言提告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《聯合新聞網》報導，在交通部觀光局工作的李姓女職員也聲稱，上月16日帶孩子去諾富特飯店看飛機，剛好就是確診房務主管（案1120）出現症狀的前一天，當日大廳與自助餐區都是小孩子，這些父母該有多緊張，後來她聽說前同事一家四口同月底也有入住諾富特，結果疫情爆發之後，全家都被隔離，讓她感到相當不安，並質疑業者未公告是防疫旅館還推出促銷活動的行為十分不妥當。

▲▼陸軍化學兵前往華航園區消毒。（圖／軍聞社提供）

▲陸軍化學兵前往華航園區消毒。（圖／軍聞社提供）

而實際點入諾富特飯店的官方網站，首先跳出來的就是「春季住房專案」，內容載明，「即日起至2021年5月31日，平假日標準客房3000元，加100元送一客早餐」，還有為航空迷量身打造的住房計畫、小小機師服務體驗等活動，活動期間為2020年7月30日至2021年5月31日。

對於民眾的質疑以及疑慮，桃園市政府觀旅局4日晚間表示，諾富特飯店其實有2棟旅館，分別是1館與2館，其中，只有2館經民航局依航空機組人員相關規定申請做為防疫旅館使用，1館並沒有申請為防疫旅館，維持一般觀光旅館，才會審查通過住宿補助，並非隱瞞不報。

至於各縣市的防疫旅館名單是否會公開，根據交通部觀光局網站公布的資訊顯示，現階段願意公開防疫旅館名單的縣市只有台北市、新竹市、南投縣、台南市以及高雄市，而選擇不公開的縣市，則由各縣市政府的聯絡電話窗口人員協助辦理入住事宜。

ET快訊
周士淵「婚內約砲睡球迷媽」　還告前妻動粗討贍養費
烏克蘭正妹「在台初體驗」：啊～你在幹嘛！　叫聲大歪樓
父子吵架「怒跳中彰大橋」！　兒手抓竹竿1hr獲救、爸失蹤
直擊！曹佑寧「路邊熊抱」校花女友　愛撫蜜大腿
竹聯、北聯都切割！潑蟑4男1女成「棄子」　見警察喊：完蛋了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星宇機師爆跟華航確診機師同場餐敘　公司緊急回應了

幼兒園師做美甲遭貴婦家長嗆「酒店上班」　隔天園長秒約談

華航確診空姐「染疫史」回溯　和機師相處半天確診！感染源不是他

台律師穿「中国」T恤晃台北！　合照101：我中國人，也這麼教孩子

快訊／鋒面帶密集閃電！時雨量達62毫米　白天下最大降雨熱區曝

帶孩子看飛機住進防疫旅館　媽嚇壞：是諾富特房務主管發病前一天

快訊／北北基大雨特報　鋒面掃台「有規模雷雨對流胞接近中」

蝦皮祭出「1元蛋捲冰淇淋」　網友塞爆買不到！氣炸批：愛耍人

基督教妻拒陪阿嬤到廟裡拜拜　夫列2事蹟怨「不能互相一下」

發哥愛店海真私房菜中鏢　老闆娘還原確診機師「包廂用餐」

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

麵包店員誤開發票...80元變80萬 擔心被課稅4萬元！店家：是壓力

星宇機師爆跟華航確診機師同場餐敘　公司緊急回應了

幼兒園師做美甲遭貴婦家長嗆「酒店上班」　隔天園長秒約談

華航確診空姐「染疫史」回溯　和機師相處半天確診！感染源不是他

台律師穿「中国」T恤晃台北！　合照101：我中國人，也這麼教孩子

快訊／鋒面帶密集閃電！時雨量達62毫米　白天下最大降雨熱區曝

帶孩子看飛機住進防疫旅館　媽嚇壞：是諾富特房務主管發病前一天

快訊／北北基大雨特報　鋒面掃台「有規模雷雨對流胞接近中」

蝦皮祭出「1元蛋捲冰淇淋」　網友塞爆買不到！氣炸批：愛耍人

基督教妻拒陪阿嬤到廟裡拜拜　夫列2事蹟怨「不能互相一下」

發哥愛店海真私房菜中鏢　老闆娘還原確診機師「包廂用餐」

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

生活熱門新聞

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

網爆諾富特隱匿70人入住紀錄　若有確診將「連署提告」

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

華航群聚再+2！今年本土病例分布集中桃園、雙北

快訊／北北基大雨特報　鋒面掃台

快訊／有規模雷雨對流胞接近中　鋒面立夏掃台防大雨

豬農願意「委屈」娶女醫師！他嘆：是真愛

外送當貨運！超商訂「30項商品」4千元　要求送上樓

烏克蘭正妹初體驗台灣推拿！　叫聲讓網友歪樓

更多熱門

相關新聞

發哥愛店中鏢！闆娘：確診機師坐包廂

發哥愛店中鏢！闆娘：確診機師坐包廂

華航群聚案4日增加2例確診，分別是案1153機師和案1154空服員，其中案1153機師曾去過位於民生東路的海真私房菜餐廳（民生店），業者接獲通知已緊急停業消毒。據了解，海真私房菜餐廳民生店以眷村菜聞名，不僅是航空界人員的口袋名單，更是香港天王級男星周潤發的愛店之一，在Google評論上擁有1534則評論、4.1顆星的好評。

減毒疫苗恐產生內奸抗體　醫師：像警察刪影片不抓壞人

減毒疫苗恐產生內奸抗體　醫師：像警察刪影片不抓壞人

華航群聚再+2　急診醫曝嚴重性

華航群聚再+2　急診醫曝嚴重性

諾富特爆一般客、居檢者混住　桃市府證實：未獲申請

諾富特爆一般客、居檢者混住　桃市府證實：未獲申請

假訊息！傳彰化有確診　衛生局將開罰

假訊息！傳彰化有確診　衛生局將開罰

關鍵字：

交通部觀光局新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

酒店妹喝醉被撿　醒來崩潰：不要

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

潑蟑5嫌全到案　犯案後呼：完蛋了

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

諾富特爆一般客、居檢者混住　桃市府證實：未獲申請

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

網爆諾富特隱匿70人入住紀錄　若有確診將「連署提告」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面