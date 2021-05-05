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發哥愛店海真私房菜中鏢　老闆娘還原確診機師「包廂用餐」

記者黃翊婷／綜合報導

華航群聚案4日增加2例確診，分別是案1153機師和案1154空服員，其中案1153機師曾去過位於民生東路的海真私房菜餐廳（民生店），業者接獲通知已緊急停業消毒。據了解，海真私房菜餐廳民生店以眷村菜聞名，不僅是航空界人員的口袋名單，更是香港天王級男星周潤發的愛店之一，在Google評論上擁有1534則評論、4.1顆星的好評。

▲▼案1153、案1154足跡曝光，環保局緊急消毒。（圖／北市環保局提供）

▲環保局緊急派員前往海真私房菜餐廳消毒。（圖／北市環保局提供）

中央流行疫情指揮中心指出，案1153為本國籍30多歲男性，是某航空公司機師，今年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，沒想到卻在5月1日出現發燒等症狀，並於4日確診。

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隨後中央流行疫情指揮中心公布確診者足跡，案1153曾於4月29日凌晨到松山區南京東路五段的HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，同日晚間6時30分至8時到松山區民生東路三段的海真私房菜民生店。海真私房菜餐廳3日傍晚5時許接獲通報，已在晚間9時完成消毒，接下來會停止營業3至5天再進行消毒。

▲▼案1153足跡。（圖／指揮中心提供）

▲案1153足跡。（圖／指揮中心提供）

海真私房菜老闆娘趙海真4日接受媒體採訪時提到，店裡總共有3間包廂、5張桌子，每間包廂大約可以容納10人，由於機組人員來聚餐通常都是坐包廂，確診機師當日應該也是坐在包廂裡面，現階段會先暫停營業，確保消費者安全和餐廳員工的健康狀況，雖然事後陸續有訂桌客人來電取消，但她覺得安全才是最重要的，錢以後慢慢賺就好，至於母親節是否會照常營業，目前尚無法確定。

其實，這間海真私房菜餐廳民生店因為地緣關係，不僅是航空界人員的口袋名單，也是影帝「發哥」周潤發的愛店之一，在Google評論上擁有1534則評論、4.1顆星的好評，還有許多部落客曾專門寫文章介紹，如果沒有事先訂位，往往一位難求。

網友們也在評論中留言大讚菜色，「雖然是家常菜，但都超好吃！最愛蚵仔煎蛋和豆腐乳饅頭」、「入口超級不顯眼，但每道菜都好好吃，喜歡豆乾炒牛肉、豆腐乳、還有臭豆腐，嗆鍋蛋也很推薦」、「菜色多樣好吃，價格經濟實惠，老闆海派親切，整體CP值很高」。

▼海真私房菜民生店在Google評論獲得4.1顆星。（圖／翻攝自Google評論）

海真私房菜。（圖／翻攝自Google評論）

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快訊／今年首波有規模雷雨對流胞接近中　「鋒面立夏掃台」防大雨

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