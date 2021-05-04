李眉蓁發文「綠色是黑金政治的顏色」　網洗臉：考慮過爸爸感受？

▲李眉蓁在臉書發文抨擊民進黨黑金政治，卻遭到網友洗臉。（圖／翻攝自李眉蓁臉書）

記者林彥臣／綜合報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉販毒，重創民進黨形象，甚至遭到國民黨批評，民進黨變成「黑道治國」。對此，參選過高雄市長的高雄市議員李眉蓁在臉書發文表示，「綠色是黑金政治的顏色」。但是這則發文卻遭到網友洗臉，ㄧ有考慮過爸爸的感受嗎？

李眉蓁臉書發文表示，最近有兩個前「黨代表」搶盡鋒頭，一個叫「李義祥」另一個是「趙介佑」。李義祥過去5年可以標下台鐵大小工程上億元，以他劣跡斑斑的工程聲譽，實在讓人不能不聯想到官商勾結的可能性！

李眉蓁指出，至於趙介佑也不遑多讓，年級輕輕前科累累，但是卻能橫跨黑白兩道，把警察局當成自家廚房，現在出事了，所有民進黨「高層」全部用出次元刀切割，「不認識」、「不知道」完全撇清，試問，如果趙介佑沒有背後的「黨政關係」，他能如此囂張跋扈？

李眉蓁強調，蔡英文總統說要改革台鐵、也說過要整頓治安，不斷的宣誓她的決心！「燈下黑」！綠色是黑金政治的顏色，蔡總統有看見嗎？

▲許多網友指出，李眉蓁的父親李榮宗也有黑道背景。（圖／東森新聞）



但是對於李眉蓁的貼文，網友卻相當不客氣的洗臉她表示，「 你的迴旋刀打到妳爸了！」、「泥有考慮到把拔的感受嗎？（你有考慮到爸爸的感受嗎？）」、「李爸爸表示背後刺刺的」、「你要不要先解釋一下你爸李榮宗『落骨哥』的背景」、「你是不是忘記您父親就是黑道呢？人稱落骨仔因收賄入獄」、「你老爸在你後面，現在非常的火」。

但也有網友說，「民進黨跟黑道吃光台灣」、「綠色是不要臉的顏色」、「民進黨何止燈下黑，明明是從頭黑到腳」、「沒想到這裡也有1450817護駕欸」。

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