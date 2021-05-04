綠二代染黑重創民進黨形象　段宜康：冰凍三尺，非一日之寒

▲民進黨高層之子涉毒遭聲押，衝警局問罪。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉嫌販毒，訊後遭聲押，他更被爆料能在小弟被借提訊問時，能跑到北投分局會面、打卡。民進黨前立委段宜康3日在臉書表示，「北投分局事件重傷執政形象，但冰凍三尺，非一日之寒」。

趙介佑2018年4月在北投分局與借提人犯碰面，該名人犯是趙的小弟「洪少」。趙介佑帶著便當探望小弟，並拍照PO臉書說「臭小子，誰像你這麼好，關還可以出來吃便當，你XX最好給我學會感恩」，此舉被質疑是北投分局對趙介佑的「特殊服務」。

段宜康表示，各地警局、分局、偵查隊、派出所都有名稱、組織不一的各種支援團體和義務幹部，甚至支援系統也還有以顧問為名的第二層支援。

段宜康指出，要人家出錢必然付出代價，如果只是吃飯聯誼還好，但怕的是提供不能為外人道的特殊待遇。

他並揭露，警方享有執法權力，但各級單位向外募捐，多半私下為之，來源和支用均不受監督，成了主官的小金庫，即便少數警分局訂有鬆散的「捐款運用管理要點」，但訂了也等於沒訂。

最後，段宜康建議，當政者應把這個事件的傷害，轉化為推動改革的動力，儘速訂定各級警方單位接受、運用捐贈，和支援性社團、義務幹部互動的具體規範。