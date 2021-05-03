印度將在首都「部署軍隊」　統籌分配氧氣筒

▲印度疫情大爆發，首都新德里更是出現氧氣荒。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

印度新冠肺炎疫情失控， 已連續超過10天每日新增近40萬確診新冠病例，導致當地醫療崩潰，氧氣等物資嚴重短缺。印度國防部長證實，將在首都新德里部署軍隊，應對這一波的新冠肺炎危機，主要的任務是統籌分配氧氣筒。

根據《今日印度》（India Today）報導，印度國防部長辛格（Rajnath Singh），已經向新德里法院遞交一份請願書，尋求將首都的氧氣，交由陸軍統籌分配，以確保新冠肺炎專責醫院的氧氣來源供應無虞。

一位倡導者告訴新德里法院，氧氣的分配必須邀給部隊，因為沒有其他人可以應付這個問題。新德里高等法院正在審理有關氧氣供應的問題。

新德里的醫院這兩周一直出現氧氣供應不足的問題，印度的疫情指揮中心將新德里的每日氧氣配給量從490公噸提高到590公噸。但是印度政府希望氧氣提供量可以達到976公噸。

幾天前，由於新德里發生「氧氣危機」，造成多名病患死亡的悲劇，包括齋浦爾黃金醫院（Jaipur Golden Hospital）有20名患者死亡，甘加拉姆爵士醫院（Sir Ganga Ram Hospital）有25名患者死亡。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘