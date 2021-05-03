▲泰國台商確診「偷溜回台灣」，指揮中心證實：入境通報有症狀。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑、賴文萱／台北報導

一名在泰國確診的台商遭爆偷偷搭機返台，目前在台灣住院治療。對此，我國駐泰代表處證實此事，指揮中心副指揮官陳宗彥下午在記者會也表示，泰國台商昨外入境，在機場表達有症狀因此送醫採檢，在泰國是否違反規定？是否違反確診者登機規定？還有待後續釐清。

我國駐泰代表處稍早在臉書證實，泰國北柳府衛生局於2021年5月1日欲通報國人沈姓男性臺商確診新冠肺炎事，因持續未聯絡到當事人，經查得知該沈姓臺商已搭乘5月2日長榮航空BR212班機抵臺，該臺商因在入境時已出現發燒症狀，下機後已住院治療中。

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駐泰國代表處呼籲，過去數日內曾與該沈姓臺商接觸之親友，或於同日搭乘同班機返臺之旅客請立即接受採檢並隔離，以防疫情持續擴散。

長榮航空也回應，一切訊息以指揮中心公布為主，長榮航空所有航班皆會要求每位搭機旅客於辦理登機手續時，均須附上健康聲明書及搭機三日內之陰性核酸檢測報告，確認旅客符合搭機規範方可登機，以確保同班機其他旅客及機組員的安全與健康。

指揮中心發言人莊人祥補充，該名台商入境時的確有持3日內陰性證明，是否曾在泰國確診，還有待與該國衛生單位確認。我方已完成該台商採檢程序，若確診陽性，明天就會公布，之後也會請地方衛生局調查其取得陰性證明的來源與合法性。