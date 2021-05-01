案1129雲林朝天宮周邊用餐、逛街購物2hrs　清潔隊全面大消毒

▲▼案1129於4月25日曾至雲林縣北港鎮，下午赴北港朝天宮周遭午餐、購物共約2個多小時。清潔隊就相關足跡地點大消毒（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府於昨(30)日下午13時46分接獲CDC通知，COVID-19確診案1129，於4月25日曾涉足雲林縣北港鎮，其下午至雲林縣北港朝天宮午餐、拜拜、購物共約2個多小時，在下午16時離開後約19時至西湖休息站晚餐，22時回到家。

雲林縣衛生局指出，據防疫中心所篩出確診者的1129個案自述足跡，4月25日個案開會約於13時20分許進入北港鎮一帶並將車輛停放在北港復興路代天府廟前，停放車輛後便沿博愛路步行至朝天宮旁阿成熱炒用餐，約14時許用餐完畢後，步行至中山路日香囍餅店購物。

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購買餅後，便至囍餅店旁雜貨店購買鹹蛋，再步行至朝天宮旁厚生路三代古早味黑糖剉冰吃冰，吃完冰後，便至冰店對面雜貨店購買蒜頭，蒜頭購畢即步行沿中正路，右轉博愛路返回復興路代天府駕車北上離開雲林。共停留兩個多小時才離開，經調查這些商家的人當天都有載口罩，且只與案1129短暫靠近。

雲林縣衛生局表示，為利防疫衛生局立即調度漂白水528瓶提供北港商圈進行消毒。又朝天宮廟內平時就執行廣播戴口罩，若無攜帶口罩則廟方皆有提供民眾拿取，同時廟內亦早晚進行全面性環境消毒。今（1）日上午北港清潔隊已對個案走過路線、消費店家及朝天宮週邊道路完成消毒，衞生所也已完成店家衛教環境消毒，員工需進行自主健康管理，如有不適應與衛生單位連絡協助轉介就醫。





衛生局長曾春美提醒，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若有不適症狀，應佩戴醫用口罩儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。相關疑問可撥打 1922。

雲林縣政府指出，因正適逢北港廟會活動中，提醒活動團隊進行環境清消，保持社交距離、勤洗手、戴口罩，同時藉由當地行動廣播車，提醒參與廟會遊行的民眾勤洗手戴口罩，保持社交距離。縣府已聯洽請朝天宮廟方及北港朝天宮商圈理事長，請大家務必配合防疫及環境清消作業，廟宇內外及商圈所有的商家一起進行室內外的清消並提醒個人自我健康監測。

▲北港朝天宮適逢遶境活動期間，北港鎮單日遊客人次約有數萬人。（圖／記者蔡佩旻攝）

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