快訊／北港遶境「犁炮」引燃煙火　燒進服飾店一大一小受傷送醫

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮媽祖一年一度出巡遶境活動於今(30)日、明2天登場，「北港媽」出巡遶境最大特色，就是神轎「犁炮」燃放鞭炮，炮火沖天的震撼。今日下午於北港公園路一處炮場不知何故，不慎引燃堆置煙火，火勢一發不可收拾，一家服飾店遭受波及，引起火警，警消趕抵現場迅速撲滅火勢，一名大人及一名小孩人嗆傷送醫。

▲北港鎮公園路一家服飾店門口為繞境活動所申請炮場，今日下午16時34分施放炮炸時，不明原因造成大量堆置煙火遭引燃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港鎮北港鎮公園路一家服飾店門口為繞境活動所申請炮場，今日下午16時34分施放炮炸時，不明原因造成大量堆置煙火遭引燃，服飾店騎樓隨即砲聲隆隆，煙霧瀰漫加上火苗竄出，火勢一發不可收拾，現場人員急忙滅火並通報消防局。

▲北港鎮公園路一家服飾店門口為繞境活動所申請炮場，不明原因造成大量堆置煙火遭引燃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局獲報指出，有聽到炮聲，不知何故整個門口燒起來，有人員受困，派出北港車組、水林11、元長61及第三大隊前往，共出動9車18人至現場搶救。16時46警消人員將小孩救出，小孩疑似嗆傷，預防性送往北港媽祖醫院檢查治療，總計救出一名大人一名小孩均預防性送醫。詳細發生火警原因尚待消防局火調人員，進一步釐清。

▲北港公園路一處砲場，今日下午16時34分施放炮炸時，不明原因造成大量堆置煙火遭引燃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲火勢一發不可收拾，門口煙霧瀰漫，大火竄出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消人員火速到場撲滅火勢，服飾店門口燻黑，一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲遭潑及的服飾店內部仍濃煙密佈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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