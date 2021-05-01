機車雙載撞小黃墜水圳2死　18歲高中男無照載建教班麻吉

▲2名18歲男子共乘機車30日深夜11時許在平鎮區金陵路七段疑闖紅燈撞上小黃被撞飛至石門大圳，失蹤吳姓乘客下午被尋獲已氣絕多時。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區30日深夜發生機車雙載男子疑似闖紅燈撞上計程車，2人被撞飛入旁邊石門大圳內，警方與消防人員趕抵後，先救起騎車的林姓男子但不幸已死亡，吳姓乘客當下未發現蹤跡，警消沿著大圳四處搜尋，直至1日下午2時許在距離案發現場約500公尺處發現失蹤的吳男卡在涵洞內，被撈起時已明顯無生命跡象。據指出，2名男子都是某高中餐飲科建教班學生，其中林男尚未考上駕照，警方已向桃檢報請相驗釐清死因。

▲2名18歲男子共乘機車疑闖紅燈撞上小黃，噴飛墜落一旁石門大圳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，意外發生在30日晚間10時53分許，36歲吳姓男子駕駛小黃行經平鎮區金陵路七段與石門大圳路口時，被18歲的林姓男子騎機車攔腰撞上，林男與機車後座的吳男當場被撞飛，墜入一旁石門大圳。

▲2名18歲男子共乘機車30日深夜11時許在平鎮區金陵路七段疑闖紅燈撞上小黃被撞飛至石門大圳，失蹤吳姓乘客下午被尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

案發後，警消在現場搜索跌落騎士蹤跡，在1小時後撈起18歲的林姓騎士，但已明顯死亡未送醫，而其搭載18歲吳姓乘客則未見蹤跡，警消一早派員沿著大圳沿線搜尋，結果在下午2時40分在距離案發現場約500公尺處水圳涵洞，發現吳姓男子遺體，但已氣絕多時，警方調查發現，雙方都未酒駕，目前已將遺體送至殯儀館冰存，等待檢察官相驗釐清死因。

警方根據機車車籍與置物箱內物品分別連絡上林、吳家人，查出兩男是同高中餐飲科的學生，其中林男尚未考上駕照，2人是建教班學生，感情不錯，吳最近跑到林家暫住，30日深夜共乘機車返家，疑未注意交通號誌撞上小黃釀成憾事。

▲2名18歲男子共乘機車30日深夜11時許在平鎮區金陵路七段疑闖紅燈撞上小黃被撞飛至石門大圳，失蹤吳姓乘客下午被尋獲打撈上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

校方透露，2學生在校成績都不錯，無論課業與工作表現都廣受師長肯定，這條路平常是林返回龍潭住家必經道路，沒想到竟然發生遺憾，意外發生後，學校與家長保持聯繫並表達關切之意。

平鎮警方指出，經過調閱現場監視畫面發現，計程車行車方向為綠燈，機車騎士疑似違反交通號誌才釀禍，至於真正肇事原因仍需經過鑑識判定。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►影／阿嬤悲喚「原諒你了」18歲孝孫遺體才尋獲 吵架離家成永別

►快訊／找到了！雙載機車遭撞飛墜大圳 16hrs涵管內尋獲失蹤男遺體

►女友抽搐、口吐吐白沫送醫不治 他全程3hr直擊拒救！心機曝